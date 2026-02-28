БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Монтана 2003 надви Рилски спортист в дербито на кръга от баскетболния шампионат при жените

Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Шампионките пречупиха самоковки със силна последна четвърт и записаха четвърта победа във втория етап на първенството

Монтана 2003 надви Рилски спортист в дербито на кръга от баскетболния шампионат при жените
Шампионът и носител на Купата на България Монтана 2003 победи Рилски спортист със 79:67 (18:17, 13:15, 22:21, 26:14) като домакин в зала "Младост“ в среща от седмия кръг на втория етап от редовния сезон в баскетболното първенство на България при жените.

Успехът бе четвърти от пет изиграни мача за състава от Монтана в тази фаза, докато тимът от Самоков допусна втора загуба.

Домакините започнаха по-уверено и поведоха с 16:10 в първата четвърт, но до края на периода гостите стопиха изоставането си до 18:17. Във втората част Рилски спортист стигна до обрат и след 20 минути игра имаше аванс от 32:31.

В средата на третата четвърт самоковки натрупаха преднина от седем точки при 44:37 след точна стрелба на Джоузи ан Джонсън. Монтана 2003 обаче постепенно се върна в мача и след кош на Даниел Морийо-Уолън поведе с 51:50. Преди последната част резултатът бе изравнен – 53:53.

В заключителните десет минути домакините наложиха темпото си, увеличиха аванса си до 12 точки и стигнаха до крайния успех.

Радостина Христова и Дения Дейвис-Стюарт реализираха по 17 точки за Монтана 2003, като Дейвис-Стюарт добави и 18 борби. Даниела Уолън завърши с "дабъл-дабъл“ - 11 точки и 10 борби.

За Рилски спортист Джоузи ан Джонсън се отчете с 26 точки и 15 борби, а Ивана Бонева добави 15 точки.

Във временното класиране във втория етап Монтана 2003 е начело с 9 точки (4 победи и 1 загуба), следван от Рилски спортист с 8 точки, а Берое Стара Загора е трети с 4 точки.

#ЖБК Монтана 2003 #ЖБК Рилски спортист

