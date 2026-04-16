Руски удари в Одеса, Киев и Днипро: 13 загинали, десетки ранени

13 души са загинали и няколко десетки са ранени при руски удари в украинските градове Одеса, Киев, Днипро и Харков.

Седем от загиналите са в Одеса, където атаката е поразила 9-етажна жилищна сграда. Един апартамент е бил напълно унищожен, а щети има по още три. Ранените са 11.

Четирима души, сред които и 12-годишно дете, са загинали в Киев, където има 45 ранени. Съобщава се за пожари и щети в няколко района.

Двама души са загинали и в Днипро в централна Украйна, където горят жилищни сгради. Има и поне 10 ранени.

Атаки е имало и в Харков.