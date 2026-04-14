Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Въздушна тревога бе обявена в Румъния заради атака с дронове на границата с Украйна

от БНТ , Източник: БТА
По света
Въздушната тревога е била прекратена в 4:45 часа

примирието великден русия атакува одеса дронове
Въздушна тревога беше обявена рано тази сутрин в Румъния заради поредна атака с дронове в района на границата с Украйна, съобщава румънското Министерство на националната отбрана.

Властите издадоха предупреждение до населението в източния окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Съобщение е било изпратено в 3.48 ч. местно (и българско) време.

„В ранните часове на 14 април руските сили възобновиха атаките с дронове срещу цивилни и инфраструктурни цели в Украйна, в близост до речната граница с Румъния, в окръг Тулча. Два изтребителя F-16 излетяха от 86-а авиобаза във Фетещ. Не са открити нарушения в националното въздушно пространство“, посочва цитираният източник.

Въздушната тревога е била прекратена в 4.45 ч.

Силите на Министерството на националната отбрана продължават да бъдат бдителни, като поддържат необходимите мерки за наблюдение и координация с цел защита на населението и националната територия, посочват от ведомството.

