Отбелязваме Деня на конституцията във Велико Търново

Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Конституционният съд отбелязва 35 години от създаването си

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Днес е празник за всички, свързани с правото – Денят на Конституцията. По този повод Конституционният съд започва отбелязването на 35 години от създаването си.

В сградата на Учредителното събрание във Велико Търново се събират настоящи конституционни съдии, заедно с техни колеги, били част от съда още от 1991 година до днес. Сред гостите са президентът Илияна Йотова, служебният правосъден министър, както и председателите на ВКС и ВАС.

Конституционният съд е създаден с приемането на четвъртата българска конституция през юли 1991 година. Той е натоварен с ролята да гарантира върховенството на Конституцията и да защитава основните права на гражданите.

В исторически план първата българска конституция – Търновската, е приета на 16 април 1879 г. във Велико Търново. Тя действа до 1947 г., като на два пъти е суспендирана и нееднократно нарушавана.

След нея са приети Димитровската конституция през 1947 г. и Живковската през 1971 г. Със създаването на Конституционния съд през 1991 г. се поставя нов механизъм за контрол за спазване на основния закон.

През годините правомощията за сезиране на съда се разширяват – първоначално само определени институции имат тази възможност, а по-късно към тях се добавят омбудсманът, Висшият адвокатски съвет и съдилищата.

Вижте повече в репортажа на Иво Никодимов

