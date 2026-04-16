Пет партии влизат в следващия парламент, това сочи последното проучване на „Маркет линкс“

Пет партии влизат в следващия парламент според последното проучване на „Маркет линкс“. То е проведено сред 1003 души от 7 до 14 април и е финансирано от агенцията съвместно с БТВ.



Данните показват, че „Програсивна България” е ясно изразен лидер с 30.8% подкрепа, следвана от ГЕРБ-СДС, които печелят 18 на сто от гласовете. ПП-ДБ са трети с 11,2%, а четвърти и пети са съответно “ДПС с 6,5% и “Възраждане” - с 4,2 на сто.

Под бариерата от 4% остават „Величие“, „Сияние“, МЕЧ и „БСП – Обединена левица“. За други формации ще гласуват 3,8% от избирателите, а близо 15 на 100 все още не се решили за кого ще дадат гласа си.

