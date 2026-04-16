Облачно със слаби валежи в четвъртък

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. На места в Югозападна България ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, по Черноморието – 13°–14°, в София – около 19°.

През нощта вятърът ще отслабне. Сутринта на отделни места в низините и котловините ще има мъгли. Минималните температури ще бъдат между 4° и 10°, в София – около 9°.

Утре облачността ще е по-значителна над Южна България, като на отделни места в югозападните райони ще има слаби превалявания. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и ще започнат нови валежи от дъжд. Температурите ще са между 17° и 22°, по-ниски по Черноморието – между 13° и 16°, в София – около 20°.

В планините ще има валежи от дъжд, главно в Рило-Родопската област, а по най-високите върхове – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

В събота на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се усили и с него ще нахлуе по-студен въздух, което ще доведе до слабо понижение на температурите.

В неделя преди обяд валежи ще има главно в Източна България, но около обяд те ще спрат. В понеделник ще бъде предимно слънчево, а във вторник отново се очакват краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.