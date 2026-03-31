БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Романът "Остайница" влезе в краткия списък на...
Чете се за: 01:37 мин.
Чете се за: 00:40 мин.
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Иванов за Боби Михайлов: Хората, които сега го почитат, знаят, че те имат голяма вина за това, което се случи с него

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Български футбол
Запази
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов изказа съболезнования към семейството и близките на починалия легендарен вратар Борислав Михайлов и изрази съжаление за загубата на един изключителен човек и личност.

"Борислав Михайлов е изключителна личност и всички ние трябва да съжаляваме за неговата кончина. Искам да поднеса съболезнования за неговото семейство, на всички близки негови приятели. Всички лъжи по негов адрес доведоха до това негово състояние. Хората, които сега го почитат, знаят, че те имат голяма вина за това, което се случи с него. Мога да говоря и с имена, но точно днес не", заяви Георги Иванов на летището в Атина при една от спирките на самолета с националния отбор, който се завърна у нас след турнира в Индонезия.

"Борислав Михайлов беше 18 години президент на БФС. Много неща се направиха, но в последните години беше омаскарен с клевети и лъжи, за което някои хора трябва искрено да съжаляват. Разбиха един авторитет не само като футболист, който е участвал на три световни първенства и е донесе едни от най-големите успехи на България, но и също много помогна за развитието на футбола", добави той.

"Ние започваме да уважаваме хората, когато си отидат. Това същото се случи с Димитър Пенев, сега и с Борислав Михайлов. Трябва да отдаваме заслуженото на хората, когато са живи, а не когато починат. Семейството на Борислав Михайлов ще има пълна подкрепа от футболния съюз както за погребението, така и за всички съпътстващи неща, които предстоят да се направят", каза още Иванов.

"Трябва да даваме уважение на заслужилите хора, които са дали много за българския спорт. Ние като общество трябва да си дадем сметка, че трябва да запазим такива идоли, за да можем да следваме техния пример. Никой не е бил оценен, когато е бил жив, но Борислав Михайлов беше изключителен лидер като капитан на националния отбор и като президент на футболния съюз. В годините, в които той беше, бяха тежки, трудни, българският футбол минаваше през преход. Той не заслужаваше това, което му се случи накрая, когато загуби президентския пост. Но всички ние трябва да скърбим за човека Борислав Михайлов", заяви Иванов.

Поклонението пред тленните останки на Борислав Михайлов ще се състои на 4 април (събота) от 13:30 часа в столичния храм "Света София".

Вижте цялото интервю във видеото!

Чете се за: 00:57 мин.
Чете се за: 00:40 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Футбол

Чете се за: 01:22 мин.
45225
Чете се за: 04:42 мин.
Чете се за: 01:35 мин.
Чете се за: 00:55 мин.
17284
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

Чете се за: 04:47 мин.
По света
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Чете се за: 04:42 мин.
Български футбол
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ