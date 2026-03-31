Георги Иванов за Боби Михайлов: Хората, които сега го почитат, знаят, че те имат голяма вина за това, което се случи с него

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов изказа съболезнования към семейството и близките на починалия легендарен вратар Борислав Михайлов и изрази съжаление за загубата на един изключителен човек и личност.

"Борислав Михайлов е изключителна личност и всички ние трябва да съжаляваме за неговата кончина. Искам да поднеса съболезнования за неговото семейство, на всички близки негови приятели. Всички лъжи по негов адрес доведоха до това негово състояние. Хората, които сега го почитат, знаят, че те имат голяма вина за това, което се случи с него. Мога да говоря и с имена, но точно днес не", заяви Георги Иванов на летището в Атина при една от спирките на самолета с националния отбор, който се завърна у нас след турнира в Индонезия.

"Борислав Михайлов беше 18 години президент на БФС. Много неща се направиха, но в последните години беше омаскарен с клевети и лъжи, за което някои хора трябва искрено да съжаляват. Разбиха един авторитет не само като футболист, който е участвал на три световни първенства и е донесе едни от най-големите успехи на България, но и също много помогна за развитието на футбола", добави той.

"Ние започваме да уважаваме хората, когато си отидат. Това същото се случи с Димитър Пенев, сега и с Борислав Михайлов. Трябва да отдаваме заслуженото на хората, когато са живи, а не когато починат. Семейството на Борислав Михайлов ще има пълна подкрепа от футболния съюз както за погребението, така и за всички съпътстващи неща, които предстоят да се направят", каза още Иванов.

"Трябва да даваме уважение на заслужилите хора, които са дали много за българския спорт. Ние като общество трябва да си дадем сметка, че трябва да запазим такива идоли, за да можем да следваме техния пример. Никой не е бил оценен, когато е бил жив, но Борислав Михайлов беше изключителен лидер като капитан на националния отбор и като президент на футболния съюз. В годините, в които той беше, бяха тежки, трудни, българският футбол минаваше през преход. Той не заслужаваше това, което му се случи накрая, когато загуби президентския пост. Но всички ние трябва да скърбим за човека Борислав Михайлов", заяви Иванов.

Поклонението пред тленните останки на Борислав Михайлов ще се състои на 4 април (събота) от 13:30 часа в столичния храм "Света София".

