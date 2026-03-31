Ивайло Йорданов: Преди всичко загубихме един голям футболист и един голям човек

Помощник-треньорът в националния отбор на България по футбол Ивайло Йорданов бе съкрушен от новината за кончината на Борислав Михайлов. Специалист научи тъжната вест в самолета на връщане от турнир в Индонезия. Йорданов реагира много емоционално и се разплака.

„Преди всичко загубихме един голям футболист и един голям човек. Беше един обединител и играеше много важна роля на световното първенство през 1994-а и изобщо през всичките години, които аз съм бил в националния отбор.

Искам да кажа на семейството му да бъдат силни, и че Боби никога няма да бъде забравен. Добрите моменти са толкова много, че няма да ми стигне времето.

За съжаление, много лош момент. В България оценяваме хората, когато ги загубим. За съжаление е така. И те само Боби, но и Димитър Пенев. Събраха се горе и дано ни помагат на нас, които сме на земята и сме тук да се борим“, каза Ивайло Йорданов.