Даниел Боримиров: За мен Боби ще остане като идол, като герой

Боби беше един прекрасен човек и приятел. Бог да го прости! Това каза бившият национал Даниел Боримиров пред БНТ по повод кончината на легендата на българския футбол Борислав Михайлов.

Бившият вратар на националния ни отбор и бивш президент на БФС си отиде от този свят на 63-годишна възраст.

"Помагал ни е най-вече със съветите, които ни даваше на нас по-младите, каквито бяхме аз, Цанко и Кременлиев. За мен Боби ще остане като идол, като герой, който мисля, че всички българи му се радваха 1994 година", заяви Боримиров.

