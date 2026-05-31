География, изкуство и технологии донесоха награди на ученици от цялата страна

Победителите в първото издание на Националния ученически географски конкурс „Образите на родината и родния край“ бяха наградени на тържествена церемония в Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“ в Севлиево.

В надпреварата участваха близо 300 ученици от почти всички областни центрове в страната. Те представиха свои проекти в четири направления – видеоклип, дигитална анимация или 3D моделиране, рисунка или картина и есе.

снимка: БТА

Организаторите посочиха, че конкурсът насърчава творческото мислене и съчетава географските знания с изкуството и дигиталните технологии.

За най-добре представилите се ученици бяха осигурени ваучери, предметни награди и грамоти. Отличия получиха и учителите, които са подготвили участниците.