Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани

Чете се за: 04:32 мин.
Правителството въвежда голям пакет от мерки с една ясна цел – да спрем поскъпването за българските потребители. Поскъпване, което е причинено от конфликта в Близкия изток. Една война, която не ние започнахме, не ние контролираме и не ние можем да кажем кога ще свърши. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров във видео в профила си във Фейсбук.

"Нашата задача е да направим така, че този външен натиск да се усети възможно най-малко в ежедневието на хората", посочва той.

"Започваме с най-важното – транспорта. Там най-силно се усеща увеличението на цените на горивата и ако не действаме, това директно ще се отрази на всичко останало – от пътуването до храните и стоките. Затова взехме решение да отложим въвеждането на толтаксите с няколко месеца, което означава 30 млн. евро по-малко разходи за превозвачите. Пари, които иначе щяха да отидат директно в цените. Тази мярка засяга всички превозни средства над 3,5 тона. Големите камиони, земеделската техника и дори малките бусове, с които храната стига до хората", обяснява премиерът.

Започнахме преговори с Европейската комисия за допълнителни подкрепа от 50 млн. евро за транспортния сектор, казва още той.

По думите му, друг важен приоритет са храните:

"Искаме хората да имат достъп до български плодове и зеленчуци. По тази причина подпомагаме земеделските производители като намаляваме акциза за горивата и изплащаме субсидиите по-рано. Така те ще могат да произведат повече и ще го направят сега, когато е най-важно."

"Една от най-силните антиинфлационни мерки е свързана с тока за бизнеса. При високи цени ще има работещи компенсации, така че бизнесът да не прехвърля за разходите върху хората. Това важи за всички от индустрията до малките предприятия, фризьорски салони, маникюристи, болници, училища, детски градини. Тези мерки трябва да стигнат до всеки човек и особено до най-уязвимите. Затова вече въведохме директна помощ от 20 евро заради повишените цени на горивата", посочва министър-председателят.

Той очерта и следващите стъпки – да се открият 15 000 работни места за млади хора и трайно безработни. Гюров казва още, че подготвят наредба за енергийна бедност:

"Работим за намаляване на продуктовите такси, които товарят цените за бяла и черна техника", добави той.

По думите му, градският транспорт вече е субсидиран с 50 млн. евро:

"Ще подпомогнем и междуградския транспорт в отдалечени и труднодостъпни райони. Ще има и специална подкрепа за училищните автобуси."

Според него най-важното е тези мерки да работят, затова се въвежда засилен контрол. НАП, КЗП И НСИ ще следят дали цените реално се задържат.

"Създаваме и специален щаб за ценова стабилност. Той ще следи дали мерките дават резултат, дали са нужни нови или дали някои трябва да отпаднат. Нашата цел е ясна - да направим така, че тази криза да се усети възможно най-малко в ежедневието на българските граждани", допълва той.

Преди дни служебното правителство обяви пакета от мерки заради войната в Близкия изток и покачването на цените на горивата. 100 милиона евро ще струват те и ще бъдат изцяло в рамките на бюджета.

ТОП 24

България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
1
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
2
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Градушка с големина на орех удари Крумовград
3
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?
4
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
5
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
6
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
4
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Още от: Икономика

В Индия ще строят 100 нови летища и 200 хеликоптерни площадки в по-малките градове
В Индия ще строят 100 нови летища и 200 хеликоптерни площадки в по-малките градове
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи
Чете се за: 02:07 мин.
Според бизнеса 100 млн. евро помощ е крайно недостатъчна Според бизнеса 100 млн. евро помощ е крайно недостатъчна
Чете се за: 04:27 мин.
Каква ще е цената на агнешкото по Великден? Каква ще е цената на агнешкото по Великден?
Чете се за: 03:45 мин.
Отражението на войната в Близкия изток: Туристите вече плащат такса за гориво Отражението на войната в Близкия изток: Туристите вече плащат такса за гориво
Чете се за: 03:45 мин.
Агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива Агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани
Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток: Среща на Саудитска Арабия, Турция и Египет в Исламабад Кризата в Близкия изток: Среща на Саудитска Арабия, Турция и Египет в Исламабад
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Премиерът Гюров: Членството в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност Премиерът Гюров: Членството в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Опасно време в планината: Инциденти в зимните курорти и висока...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Големи щети от градушката в района на Крумовград
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Жълт код за валежи в 8 области в неделя
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тази нощ преминахме към лятното часово време
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
