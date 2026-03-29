Опасно време в планината: Инциденти в зимните курорти и висока лавинна опасност

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 02:30 мин.
Спасителите предупреждават за опасни условия след обилните снеговалежи

Лошото време през последните дни поставя под риск сигурността високо в планините. Не липсват инциденти с туристи в зимните ни курорти.

Над 50 см новата снежна покривка в високите части на Пирин. Именно това изкушава и фрийрайдърите, и скиорите, като не липсват инциденти, както на пистите, така и извън тях.

Александър Весков – председател на УС на ПСС: "Имаме няколко акции в различните планини за скиори и сноубордисти, пострадали при каране извън пистите. Времето, разбира се, е много благоприятно за тях, но същото време е много опасно. Около 50-60 см е новата снежна покривка, нетипично мартенски сняг, доста пръхкав и приятен, което обаче, имайки предвид 15-20 дни преди това на хубаво време с доста по-високи температури, е сериозна предпоставка за лавини. Силен вятър имаше вчера и оня ден по високите планини, което допълнително дава предпоставки за лавини."

В Банско има доста инциденти на пистата и извън нея.

Александър Весков – председател на УС на ПСС: "Вчера имаше един малко по-сериозен, но извън пистата инцидент със сноуборд и с фрийрайдър. Преди два дена имаше пострадала жена под връх Вихрен при изкачване на стената на Вихрен, на слизане се подхлъзва и пада. За радост всичко приключи доста бързо и благополучно за нея. Колегите реагираха бързо и я свалиха до хижата.

Лавинната опасност в момента е много висока. Днес и утре ще има по-добри условия в планината, но от вторник се очакват нови снеговалежи, които допълнително ще усложнят обстановката.

Затова планинските спасители апелират туристите да бъдат внимателни, да спазват мерките за безопасност, да отиват в планината със заредени телефони, подходящи дрехи, да се обаждат на къде предприемат изкачвания, да се движат по маркираните пътеки и най-вече да бъдат предпазливи.

Вижте прякото включване на Али Мисанков

България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
Още от: Регионални

Шумът на града: Високи децибели тормозят русенци
Големи щети от градушката в района на Крумовград Големи щети от градушката в района на Крумовград
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
3 600 ученици в осем града участваха в регионалния кръг на Националното състезание по правопис на английски език 3 600 ученици в осем града участваха в регионалния кръг на Националното състезание по правопис на английски език
Задържаха в Стара Загора руска гражданка за опит за купуване на гласове Задържаха в Стара Загора руска гражданка за опит за купуване на гласове
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
Големи щети от градушката в района на Крумовград Големи щети от градушката в района на Крумовград
Кризата в Близкия изток: Среща на Саудитска Арабия, Турция и Египет в Исламабад Кризата в Близкия изток: Среща на Саудитска Арабия, Турция и Египет в Исламабад
Жълт код за валежи в 8 области в неделя Жълт код за валежи в 8 области в неделя
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Според бизнеса 100 млн. евро помощ е крайно недостатъчна
