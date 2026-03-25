Гледайте двукратния олимпийски медалист Мартин Маринов в предаването "Зала на славата"

Двукратният олимпийски медалист Мартин Маринов е поредният герой в предаването "Зала на славата".

На Летните олимпийски игри в Сеул 1988 състезателят по кану каяк печели бронзов медал на 1500 м. Четири години по-късно, в Барселона със съотборника си Благовест Стоянов завоюват бронзовото отличие на двуместно кану на 500 м.

На Игрите в Атланта 1996 Маринов и Стоянов достигат до два финала, но завършват четвърти на 1000 м и пети на 500 м.

