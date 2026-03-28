3600 ученици в осем града участваха в регионалния кръг на Националното състезание по правопис на английски език

Осем града, сред които и Благоевград, бяха домакини на регионалния кръг на Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee.
3600 ученици от 250 училища се включиха в него тази година. Класиралите се на първо и второ място се борят за участие в националния финал през април в София.
Гергана Янева, доброволец към Фондация "Корпус за образование и развитие - КОРПлюС": "Състезанието е забавно, различно, интересно и ученици участват от първи до седми клас."
Николай Георгиев, участник: "Боря се за трето място поне, за да мога да се класирам и за областен кръг, защото изглежда, че това състезание ми е много хубаво."