Жълт код за валежи в 8 области в неделя

Днес времето ще се задържи предимно облачно. На много места ще има валежи, по-интензивни и значителни ще са през деня в Североизточна България. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има главно над Югозападна България. В сутрешните часове на места в Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, през деня умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по-ниски в югозападните райони, максималните в повечето места ще бъдат между 9° и 14°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 10°-11°.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.

В понеделник ще преобладава облачно време с временни разкъсвания на облачността над Югозападна България. Все още на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. В сутрешните часове по високите полета в Западна България и Западния Предбалкан дъждът ще се примесва със сняг.

Във вторник, след временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг валежите отново ще се активизират. В сряда ще е облачно с повсеместни и значителни валежи от дъжд, в планините – от сняг.