Жълт код за валежи в 8 области в неделя

bnt avatar logo от БНТ
У нас
Днес времето ще се задържи предимно облачно. На много места ще има валежи, по-интензивни и значителни ще са през деня в Североизточна България. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има главно над Югозападна България. В сутрешните часове на места в Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, през деня умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по-ниски в югозападните райони, максималните в повечето места ще бъдат между 9° и 14°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 10°-11°.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.

В понеделник ще преобладава облачно време с временни разкъсвания на облачността над Югозападна България. Все още на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. В сутрешните часове по високите полета в Западна България и Западния Предбалкан дъждът ще се примесва със сняг.

Във вторник, след временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг валежите отново ще се активизират. В сряда ще е облачно с повсеместни и значителни валежи от дъжд, в планините – от сняг.

#валежи от дъжд #времето #температури #прогноза за времето #сняг #новини в Метрото

България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор
Руски петрол за Куба - Тръмп пропуска един танкер, който ще пристигне днес
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под риск от заразяване на хора с ХИВ и венерически болести
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива, очаква се тази нощ да прелее
Задържаха шофьор с над 2,8 промила алкохол след катастрофа в Бургас
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
