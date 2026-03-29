Протести "Без крале": Над 3300 демонстрации във всички 50 щата

Около осем милиона души се включиха в протестите в Съединените щати срещу политиката на Доналд Тръмп. Движението "Без крале" съобщи за над 3300 демонстрации във всички 50 щата.

Според организаторите, броят на участниците е надминал този от предишните протести. Недоволството започна в отговор на драстичните имиграционни политики на Тръмп.

Снощи обаче хората скандираха и срещу войната в Иран на фона на покачващите се цени на горивата и опасения от задаваща се икономическа криза.

Големи митинги имаше в Минеаполис, Ню Йорк, Лос Анджелис и Вашингтон, но две трети от събитията бяха извън големите градове. По-малки протести имаше и в много европейски градове.