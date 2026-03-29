Максим Кирилов в предаването "Аз съм"

В предаването „Аз съм“ ви срещаме с Максим Кирилов. Той е на 17-години, от град Велико Търново и тренира бокс.

„Боксът се доближава до живота. Всеки ден се справяш с трудности, както в живота“, сподели талантът на въпрос защо в избрал да тренира точно бокс.

Кирилов казва, че тренира пет пъти седмично, а понякога полага усилия и през почивните дни, особено ако му се налага да сваля килограми.

„Боксът ме държи по-далеч от улицата. Нямам време да правя глупости“, казва талантът.

„Започнах когато бях на 11 години. Сега съм на 17. Състезателите сме към 10 човека. Има и любителски тренировки, там са много повече. Треньорите се опитват да направят заниманията ни колкото се може по-интензивни“, казва Кирилов.

Тийнейджърът признава, че е бил запален и по друг спорт – футбол. „Тренирах футбол няколко месеца, но там не станаха нещата. След това се обърнах към бокса и видях, че това е моят спорт“, казва Кирилов, който споделя, че симпатизира на ФК Барселона.

В бокса талантът признава, иска да наблегне повече на тренировки за въздух и подобряване на дишането. „Това ми е недостатък. Другите качества си ги имам“, казва Кирилов.

„Младото поколение трябва да покажем на света какви сме ние, българите. Надявам се, че ще станат нещата. Засега всичко върви добре“, добави боксьорът.

Вижте епизода във видеото!

Всички предавания от поредицата ще намерите и в YouTube канала на БНТ!



