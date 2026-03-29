Максим Кирилов в предаването "Аз съм"

Спорт
Кирилов казва, че тренира пет пъти седмично, а понякога полага усилия и през почивните дни, особено ако му се налага да сваля килограми.

Максим Кирилов
В предаването „Аз съм“ ви срещаме с Максим Кирилов. Той е на 17-години, от град Велико Търново и тренира бокс.

„Боксът се доближава до живота. Всеки ден се справяш с трудности, както в живота“, сподели талантът на въпрос защо в избрал да тренира точно бокс.

Кирилов казва, че тренира пет пъти седмично, а понякога полага усилия и през почивните дни, особено ако му се налага да сваля килограми.

„Боксът ме държи по-далеч от улицата. Нямам време да правя глупости“, казва талантът.

„Започнах когато бях на 11 години. Сега съм на 17. Състезателите сме към 10 човека. Има и любителски тренировки, там са много повече. Треньорите се опитват да направят заниманията ни колкото се може по-интензивни“, казва Кирилов.

Тийнейджърът признава, че е бил запален и по друг спорт – футбол. „Тренирах футбол няколко месеца, но там не станаха нещата. След това се обърнах към бокса и видях, че това е моят спорт“, казва Кирилов, който споделя, че симпатизира на ФК Барселона.

В бокса талантът признава, иска да наблегне повече на тренировки за въздух и подобряване на дишането. „Това ми е недостатък. Другите качества си ги имам“, казва Кирилов.

„Младото поколение трябва да покажем на света какви сме ние, българите. Надявам се, че ще станат нещата. Засега всичко върви добре“, добави боксьорът.

#Максим Кирилов #Аз съм #"Аз съм"

ТОП 24

В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
1
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Градушка с големина на орех удари Крумовград
2
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
3
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия...
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре таргетирани от предишни, но субсидиите остават проблематични
4
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре...
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
5
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи
6
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
4
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Още от: Аз съм...

Бояна Боянова в предаването "Аз съм"
Бояна Боянова в предаването "Аз съм"
Георги Наумов в предаването "Аз съм" Георги Наумов в предаването "Аз съм"
Чете се за: 05:20 мин.
Николай Василев в предаването "Аз съм" Николай Василев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:02 мин.
Габриела Коцева в предаването "Аз съм" Габриела Коцева в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:40 мин.
Георги Димов в предаването "Аз съм" Георги Димов в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:25 мин.
Рая Димитрова в предаването "Аз съм" Рая Димитрова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи зеленчуци и основни храни
По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран? Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран?
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за партиите в кампанията Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за партиите в кампанията
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Премиерът Гюров: Членството в НАТО е най-сериозната гаранция за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Палмова неделя празнуват католиците по света
Чете се за: 00:37 мин.
По света
