BG
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Соня Йончева и Надин Сиера участват на фестивала “OPERA OPEN” в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
С връчването на "Тракийски награди" за класическа музика по идея на Соня Йончева и със специален гала концерт ще бъде открито тазгодишното 13-о издание на фестивала "OPERA OPEN" в Пловдив. Той ще се проведе от 23 юни до 9 септември на Античния театър в Пловдив. Фестивалът ще предложи на публиката впечатляваща програма с международни артисти и две оперни заглавия.

Началният акорд на "OPERA OPEN" тази година ще бъде даден с връчването на "Тракийски награди за класическа музика". Във специално видеообръщение от Америка, оперната прима Соня Йончева обяви и лауреатите, част от които са с тракийски корени, издаде тя.

Соня Йончева – оперна певица: "По света често се говори за културното наследство на древните римляни, на гърците, на египтяните, но не се отдава достатъчно почит на траките. Искам да променя това. Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят."

На откриването Соня Йончева ще направи и световна премиера на произведение, композирано от Добринка Табакова.

Ивайло Спасов – част от екипа на компанията на Соня Йончева: "Целим събитието да бъде записано и излъчено последствие по телевизия Медичи, както и по БНТ."

Сред акцентите в програмата е гостуването на Надин Сиера в "Травиата". По време на фестивала ще бъдат представени две премиери – "Набуко" и "Семирамида".

Диан Чобанов – директор на Държавна опера – Пловдив: "Семирамида" – това е специален акцент за изданието на фестивала. Това ще бъде и премиерата за България за тази опера, досега не е поставяна в пределите на родината. Продукцията е австрийска и е създадена във фестивала оперния в Ерл, Тирол, Австрия."

И тази година се очаква голяма част от публиката да е от чужбина.

Кирил Велчев – директор на фондация "Пловдив 2019": "OPERA OPEN" е повече от фестивал. Това е едно изживяване в нашия град. Ние ставаме все по-разпознаваеми, вече се гордеем с всичко, което се случва и изживяването."

Фестивалът се финансира от общинската фондация "Пловдив 2019".

#Опера Опън #соня йончева #"Опера оупън" #opera open #Пловдив

