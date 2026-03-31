Европейски дипломати в Киев - навършват се 4 години от освобождаването на Буча

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 03:37 мин.
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Върховният представител на Европейския Съюз за външната политика и сигурността Кая Калас посети Киев навръх четвъртата годишнина от освобождаването на Буча. Заедно с нея в Украйна пристигнаха външните министри на няколко страни-членки. В Киев беше и българският първи дипломат Надежда Нейнски. В Буча се проведе и парламентарна Среща на върха, в която участваха председателите на парламенти на страни от Европейския Съюз, сред които и България.

Кадрите от зверствата на 33 дневната руска окупация на Буча потресоха света. Общият брой на убитите в киевското предградие през март 2022-ра надхвърля 400 души.

Събраните доказателства след изтеглянето на руските войски от град Буча подчертават необходимостта от осигуряване на пълна и всеобхватна отговорност за военните престъпления на Русия, извършени в Украйна. Това гласи съвместната декларация на европейските външни министри след неформалната им среща.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за сигурността и външната политика: „Важно е да помним, освен войната, която се води в Близкия изток, да не позволим Украйна да остане извън масата за преговори. Защото войната се случва тук и сега. Това е част от Европа и затова е грижа и на Европа тази война да завърши със справедлив и траен мир.“

Украинците споделят, че са се научили да живеят във войната. В това има много болка, много трагизъм и същевременно много сила и стоицизъм, коментира българският служебен външен министър Надежда Нейнски, която участва във възпоменателната церемония.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: „Тези хора не просто четат за войната, те живеят войната. И въпреки това, са останали човечни, нормални, мислят за това какво ще бъде, когато най-после дойде мирът“.

Киев прие европейските дипломати на фона на вътрешно напрежение в Евросъюза относно подкрепата за Украйна.

Андрий Сибиха, министър на външните работи на Украйна: „Имаме една пречка, както за въвеждането на 20-ия пакет от санкции, така и за получаването на 90-милиарден заем. Ще посоча тази пречка – това е Унгария, която, злоупотребявайки със статута си на държава членка на ЕС и НАТО, блокира и е взела за заложник целия Европейски съюз.“

В успоредно провежданата втора парламентарна Среща на върха участваха председатели на парламенти от ЕС както и представители на Великобритания, Молдова, Европейския парламент и парламентарните асамблеи на НАТО и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Те потвърдиха принципна позиция за необходимостта от създаване на Специален трибунал за руската агресия възможно най-скоро.

