БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:47 мин.
Чете се за: 00:40 мин.
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕС затяга контрола: Ваканционните имоти „на тъмно“ изчезват от платформите

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От 20 май в ЕС влиза в сила нов регламент за краткосрочните наеми, който задължава платформите за резервации да докладват всички обяви и да премахват нерегистрираните. В България това означава рязко свиване на сектора и възможно поскъпване на нощувките.

Основната цел е по-голяма прозрачност в сектора и по-добър контрол.

С новата законова рамка пред собствениците на имоти ще има два избора – да излязат „на светло“ и да отчитат дейността си, или да напуснат пазара.

Борис Павлов, председател на браншовата туристическа организация „Асоциация за туристически имоти и иновации“: „Това, което ще се случи на пазара, е много здравословен процес. Най-накрая сивият сектор ще бъде премахнат посредством този регламент, който влиза на ниво ЕС.“

Регистрационният режим съществува в България от 2020 година, но до момента беше лесно да бъде заобиколен.

„Вече всяка една платформа, която предлага така наречените апартаменти за краткосрочно настаняване, трябва да изиска регистрационния номер на всеки един имот. Ако такъв не е подаден или ако не е валиден, платформата ще бъде задължена да премахне имота.“

Регистрацията се извършва в съответната община, за имота се заплаща патентен данък между 50 и 250 евро за различните градове, дължат се и осигуровки за приходите, както и туристическа такса.

„БНТ: Колко горе-долу, по ваши данни, са имотите, които в момента са в сивия сектор?

- Около половината. В България, по приблизителни наши данни, има около 15–16 000 имота в тези платформи и само половината са регистрирани.“

След 20 май платформите вече ще събират и проверяват информацията и ще подават данни на месечна база за броя нощувки, настанените гости, точния адрес на имота, съответния регистрационен номер и URL линк към обявата на уебсайта. Министерството на туризма ще работи заедно с Европейската комисия за въвеждане на новите правила.

Савина Недялкова – директор на дирекция „Международни отношения и визови режими“ – Министерство на туризма: „Този регламент дава възможност на министерството чрез една единна цифрова информационна точка да обменя информация с онлайн платформите.“

Министерството на туризма ще бъде в правомощията си при откриване на нередности да налага и санкции.

Савина Недялкова – директор на дирекция „Международни отношения и визови режими“ – Министерство на туризма: „Ако ние установим и платформите ни предоставят информация, че такъв номер не е предложен и не е поставен в съответната платформа, то ние имаме право да поискаме от платформата да свали от съдържанието си въпросното място за настаняване.“

Борис Павлов, председател на браншовата туристическа организация „Асоциация за туристически имоти и иновации“: „Тук е важно да отбележим, че този регламент засяга всяка една платформа, която предлага повече от 4500 обяви, а всъщност това означава повечето платформи, включително и българските.“

Една от добрите последици на този регламент е, че вече няма да има измамени хора с несъществуващи апартаменти, каза още Борис Павлов. Прогнозата му обаче е, че цените за нощувка ще поскъпнат с над 30 процента заради намаленото предлагане и допълнителните разходи на собствениците.

#регистрирани #ваканционни имоти #платформи #контрол #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Общество

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ