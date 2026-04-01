Жълт код за значителни валежи в областите Смолян и Кърджали

Преди обяд на места, главно в Южна България и планинските райони, с прекъсване ще вали дъжд, по високите части на планините – сняг. В следобедните часове под влияние на средиземноморски циклон от югозапад ще започнат продължителни валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 4°, максималните - между 10° и 15°, в София – около 10°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди обяд над северното крайбрежие ще има повече слънчеви часове. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 10°-11°. Температурата на морската вода е 8°-9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде облачно. На много места ще има валежи, по-продължителни през втората половина на деня. В местата над 1300 метра надморска височина валежите ще бъдат от сняг. Ще духа силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

През нощта срещу четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, ще продължат и в четвъртък. Значителни по количество ще са в Южна България и планините. Вятърът от североизток временно ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 7° и 12°.

В петък и събота ще се задържи предимно облачно, валежи ще има на по-малко места и ще са по-слаби. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 12° и 17°.

В неделя вероятността за валежи намалява. Облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.