Тодор Янчев: Трябваше на всяка цена да спечелим

Селекционерът отчете липсата на късмет след нулевото равенство с Азербайджан
Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев заяви, че България U21 може единствено да съжалява след равенството 0:0 срещу Азербайджан в европейските квалификации.
"Спортното щастие не бе достатъчно. На всяка цена трябваше да го спечелим. Не беше нашата игра, която показахме, но след влизането на Рупанов заиграхме много по-добре. Въпреки че накрая останахме с 10 души, все пак имахме своя шанс. Трима души се разболяха преди мача. Само можем да съжаляваме“, коментира Янчев.
Той подчерта, че съперникът не е поднесъл изненади.
"Азербайджан не ни изненада с нищо. Нашият отбор играе винаги за победа. До края имахме своите шансове, но късметът не беше на наша страна.“
Наставникът остава оптимист за бъдещето на отбора:
"Шансовете ги имаме. Хубавото е, че въпреки че някои момчета отидоха в А отбора, отдолу идват качествени играчи. Аз съм спокоен - България е на добър път с младите“, добави той.