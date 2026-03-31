България U21 не успя да пробие Азербайджан и усложни задачата си в квалификациите

"Младите лъвове“ направиха 0:0 у дома и остават извън зоната за плейоф

Младежкият национален отбор на България завърши 0:0 с Азербайджан в ключов двубой от европейските квалификации и пропусна отлична възможност да се доближи до второто място в групата.

Тимът на Тодор Янчев доминираше през по-голямата част от срещата и създаде повече положения, но така и не успя да намери път към вратата на съперника.

Старта на двубоя бе предшестван от минута мълчание в памет на легендата на българския футбол Борислав Михайлов, който почина по-рано днес. В знак на уважение към паметта му, българските футболисти излязоха на терена и със специални черни ленти на ръцете.

Футболистите на Тодор Янчев създадоха първата по-сериозна опасност в срещата още във 2-ата минута. Асен Митков отправи опасен удар към вратата на Азербайджан, но стражът на гостите реагира отлично и спаси.

Гостите от Азербайджан на свой ред стигнаха до опасна ситуация в 19-ата минута. Нихад Ахмадзада отправи силен удар от дистанция, но топката премина над вратата на Божидар Божев.

"Младите лъвове" упражниха контрол над топката и изнесоха играта в половината на "азерите", но без успех в завършващата фаза. В 25-ата минута отново Асен Митков получи отлична възможност от чиста позиция, но ударът му се оказа разочароващ и не затрудни вратаря на Азербайджан.

Юношите ни стигнаха до още едно отлично положение в 38-ата минута. Папазов центрира отляво във вратарското поле, където Асен Митков стреля с глава, но право в ръцете на вратаря на Азербайджан.

След почивката се запази тенденцията родните национали да упражняват натиск, но въпреки териториалното си предимство, тимът не съумява да достигне до чисти голови положения.

В 50-ата минута активният през целия двубой Асен Митков опита удар от дистанция, но топката отново не намери целта.

20 минути преди изтичането на редовното време Георги Лазаров отправи нов удар към вратата, но топката отново премина над напречната греда.

България стигна до най-добрата си възможност през второто полувреме в 77-ата минута. Борислав Рупанов засече с глава, но придобилата заплашителна посока топка премина на сантиметри над напречната греда.

В 81-ата минута резервата Васил Казълджиев получи фронтално подаване и стреля от непосредствена близост, но защитник на Азербайджан изби топката от голлинията и спаси сигурен гол.

Само минута по-късно ситуацията се усложни сериозно за "лъвовете“. Георги Чорбаджийски получи втори жълт картон за симулация в наказателното поле и беше изгонен, оставяйки България с човек по-малко в заключителните минути на срещата.

В добавеното време на срещата Азербайджан беше на крачка от победата. Ешкин Ахмадов отправи силен удар, който бе блокиран от Алекс Божев. При последвалата добавка футболист на гостите отново опита да се разпише, но българският страж реагира блестящо и запази нулевото равенство непосредствено преди последния съдийски сигнал.

След равенството България U21 остава на четвъртото място в групата с 11 точки, на три зад втория Чехия, който заема позицията за плейоф. Програмата до края обаче изглежда изключително тежка, с предстоящи мачове срещу Шотландия, Португалия и Чехия, което прави задачата за класиране сериозно усложнена.

Стартови състави:

България U21: 23. Алекс Божев, 3. Мартин Георгиев, 2. Ивайлов Видев, 4. Тодор Павлов, 15. Димитър Папазов, 21. Петко Панайотов, 22. Асен Митков, 16. Цветослав Маринов, 19. Николай Златев, 7. Георги Лазаров, 11. Севи Идриз
Селекционер: Тодор Янчев

Азербайджан U21: 12. Мамадзада, 2. Ахмадов, 3. Абасов, 5. Рустамов, 4. Дунямалиев, 17. Джабрайлзаде, 18. Мамадов, 15. Мамадов, 20. Шахиняров, 11. Алиев, 23. Ахмадзада
Селекционер: Фарид Намазов

Тодор Янчев: Играх футбол с патерици, защото не можех да спра (ВИДЕО)
