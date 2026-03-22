Тодор Янчев: Играх футбол с патерици, защото не можех да спра (ВИДЕО)

Настоящият селекционер на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев разкри любопитни и емоционални моменти от своята кариера в подкаста на Българския футболен съюз.

Бившият капитан на ЦСКА си спомни за едно от най-тежките изпитания в детството си, когато сериозна контузия едва не слага край на мечтата му да стане футболист.

"В пети клас получих тежка контузия – счупиха ми и двете кости на подбедрицата. Докато ме караха към болницата, докторът започна да реже чорапа и корите, а после посегна и към бутонките. Спрях го - за тези обувки бях плакал много. Свалих ги сам, а той ми каза: „Момче, ти повече футбол няма да играеш“, разказа Янчев.

Въпреки тежката диагноза и болката, любовта към играта се оказва по-силна.

"След няколко месеца се възстанових и дори започнах да играя футбол в училище с патерици. Не можех да спра – любовта към футбола беше по-силна от всичко“, добави той.

В разговора Янчев се връща и към първите си стъпки в професионалния футбол, както и към момента, в който поема капитанската лента на ЦСКА - първоначално по неволя, а впоследствие като заслужено признание.

Той разказва още за престоя си в чужбина с екипите на турския Трабзонспор и датския Рандерс, както и за трудните решения по пътя си, включително първоначалния отказ да приеме оферта от "Българска армия“.

Днес, като селекционер на младежкия национален отбор, Тодор Янчев се стреми да предаде опита си на следващото поколение български футболисти, доказвайки, че дори най-трудните моменти могат да бъдат преодолени с характер и упоритост.