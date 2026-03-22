Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Тодор Янчев: Играх футбол с патерици, защото не можех да спра (ВИДЕО)

Селекционерът на младежкия национален отбор разказа за трудния си път от тежка контузия до капитанската лента на ЦСКА

Тодор Янчев: Играх футбол с патерици, защото не можех да спра (ВИДЕО)
Настоящият селекционер на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев разкри любопитни и емоционални моменти от своята кариера в подкаста на Българския футболен съюз.

Бившият капитан на ЦСКА си спомни за едно от най-тежките изпитания в детството си, когато сериозна контузия едва не слага край на мечтата му да стане футболист.

"В пети клас получих тежка контузия – счупиха ми и двете кости на подбедрицата. Докато ме караха към болницата, докторът започна да реже чорапа и корите, а после посегна и към бутонките. Спрях го - за тези обувки бях плакал много. Свалих ги сам, а той ми каза: „Момче, ти повече футбол няма да играеш“, разказа Янчев.

Въпреки тежката диагноза и болката, любовта към играта се оказва по-силна.

"След няколко месеца се възстанових и дори започнах да играя футбол в училище с патерици. Не можех да спра – любовта към футбола беше по-силна от всичко“, добави той.

В разговора Янчев се връща и към първите си стъпки в професионалния футбол, както и към момента, в който поема капитанската лента на ЦСКА - първоначално по неволя, а впоследствие като заслужено признание.

Той разказва още за престоя си в чужбина с екипите на турския Трабзонспор и датския Рандерс, както и за трудните решения по пътя си, включително първоначалния отказ да приеме оферта от "Българска армия“.

Днес, като селекционер на младежкия национален отбор, Тодор Янчев се стреми да предаде опита си на следващото поколение български футболисти, доказвайки, че дори най-трудните моменти могат да бъдат преодолени с характер и упоритост.

На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8°
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са...
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното...

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

НА ЖИВО: Светослав Дяков, Никола Цолов и Владимир Зографски в "Арена спорт"
НА ЖИВО: Светослав Дяков, Никола Цолов и Владимир Зографски в "Арена спорт"
ЦСКА преследва победа на всяка цена срещу Добруджа в юбилеен двубой ЦСКА преследва победа на всяка цена срещу Добруджа в юбилеен двубой
Гледайте легендарния български вратар Пламен Николов в предаването "Зала на славата" Гледайте легендарния български вратар Пламен Николов в предаването "Зала на славата"
Атанас Рибарски определи разширения състав на националния отбор за юноши до 19 г. за европейските квалификации в Хърватия Атанас Рибарски определи разширения състав на националния отбор за юноши до 19 г. за европейските квалификации в Хърватия
Илиан Илиев: Липсва ни креативност и се подадохме на пресата на Левски Илиан Илиев: Липсва ни креативност и се подадохме на пресата на Левски
Хулио Веласкес: Победите ни дават увереност, но оставаме здраво стъпили на земята Хулио Веласкес: Победите ни дават увереност, но оставаме здраво стъпили на земята
Тръмп с ултиматум към Техеран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Тръмп с ултиматум към Техеран: Ормузкият пролив е отворен, твърди...
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково
Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата
Вижте колко поскъпнаха продуктите в потребителската кошница?
Катастрофа в Стара Загора: Млад шофьор блъсна пешеходец на оживено...
Нов STEM център оживи науката в 49-о училище „Бенито...
Куриоз в Благоевград: Мъж разби приют, за да си открадне кучето
