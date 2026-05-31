БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Зверев гледа уверено към първа титла от Големия шлем

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:17 мин.
Спорт
Запази

Хаосът в мъжката схема на „Ролан Гарос“ е напълно реален, а напрежението расте с всеки изминал ден от турнира.

Зверев
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Хаосът в мъжката схема на „Ролан Гарос“ е напълно реален, а напрежението расте с всеки изминал ден от турнира.

С началото на осминафиналите в неделя Александър Зверев се оказа в особена ситуация – едновременно привлекателна и неудобна. От една страна германецът е най-високопоставеният тенисист, останал в надпреварата, и според мнозина е основният фаворит за трофея след отпадането на няколко от големите имена. От друга страна обаче тази роля носи и огромно напрежение, което често може да се окаже най-сериозният противник.

Поставеният под номер 2 Зверев се справи успешно с предизвикателството в неделя, като победи „щастливия губещ“ Йеспер де Йонг с 7:6(3), 6:4, 6:1 и си осигури място на четвъртфиналите.

„В началото ми беше малко трудно. Не започнах добре, а той стартира много силно. След като намерих ритъма си, се почувствах комфортно на корта и това е най-важното за мен“, заяви Зверев след мача.

„Чувствам, че играта ми е налице. Сега остава само да я показвам в официалните мачове.“

С успеха си германецът достигна до четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ за осми път в кариерата си и за шести пореден сезон. Макар все още да няма титла от турнира в Париж, финалистът от 2024 година неизменно е сред най-сериозните претенденти на червените кортове.

Срещата с Де Йонг обаче не започна по най-добрия начин за него. Световният №104 поведе с 3:0 в първия сет, а дори след като изравни резултата, в играта на Зверев се усещаше известно напрежение.

„Зверев очевидно е нервен“, коментира по време на излъчването за TNT бившият шампион Джим Къриър.

Германецът намери най-добрия си ритъм чак в тайбрека на първата част. След като изоставаше с 0:3, той спечели следващите седем точки поред и обърна развоя на сета в своя полза.

Във втората част Зверев демонстрира отличен сервис и почти не допускаше грешки при първото си подаване. Той проби съперника си в десетия гейм и затвори сета с 6:4.

Статистиката показва колко силен е германецът в подобни ситуации. На „Ролан Гарос“ той е спечелил 25 от последните си 27 тайбрека, включително последните 11 поред. Освен това има баланс от 42 победи и 10 загуби на кортовете в Париж.

В третия сет Зверев вече контролираше изцяло събитията и приключи двубоя след 2 часа и 14 минути игра.

За Де Йонг, който навърши 26 години в деня на мача, това беше шанс да постигне най-голямата победа в кариерата си. Нидерландецът се надяваше да стане първият „щастлив губещ“, достигнал четвъртфиналите на турнир от Големия шлем при мъжете.

Той отпадна в последния квалификационен кръг срещу американеца Майкъл Джън, но получи място в основната схема след отказването на французина Артур Фис заради контузия. По пътя си Де Йонг елиминира Стан Вавринка в първия кръг и Карен Хачанов в третия, но срещу Зверев не успя да направи още една изненада.

Следващият съперник на германеца ще бъде испанският талант Рафа Ходар – едно от най-коментираните имена в мъжкия тенис през последните месеци.

19-годишният испанец стигна до четвъртфиналите след впечатляващ обрат срещу Пабло Кареньо-Буста от два сета пасив. Така той стана шестият тенисист през този век, който достига тази фаза още при дебюта си в основната схема на „Ролан Гарос“. Освен това Ходар е лидер по победи на клей през сезона с 19 успеха.

Запитан за младия си съперник след двубоя, Зверев отговори:

„Това е страхотен период за всеки играч, когато тепърва пробиваш. Тогава нямаш никакво напрежение, играеш свободно и за първи път преживяваш всички тези големи моменти. Много е приятно да си в такава позиция.“

„Но е хубаво и да бъда там, където съм аз. Вече десет години се състезавам на това ниво и знам как да се справям в подобни ситуации“, добави германецът.

Свързани статии:

Ходар срещу Зверев на четвъртфиналите на "Ролан Гарос"
Ходар срещу Зверев на четвъртфиналите на "Ролан Гарос"
Испанският талант и германският фаворит продължиха напред по...
Чете се за: 03:00 мин.
„Ролан Гарос“ връща жените във вечерната сесия след тригодишна пауза
„Ролан Гарос“ връща жените във вечерната сесия след тригодишна пауза
Решението идва на фона на продължаващите критики към турнирния...
Чете се за: 02:37 мин.
#Ролан Гарос 2026 # Александър Зверев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
1
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
2
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
3
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
5
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил отслужи литургия
6
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
DARA влезе в класацията на Billboard
6
DARA влезе в класацията на Billboard

Още от: ATP

Ходар срещу Зверев на четвъртфиналите на "Ролан Гарос"
Ходар срещу Зверев на четвъртфиналите на "Ролан Гарос"
Франсис Тиафо елиминира португалец на "Ролан Гарос" след обрат Франсис Тиафо елиминира португалец на "Ролан Гарос" след обрат
Чете се за: 03:47 мин.
Матео Беретини и Флавио Коболи се класираха за четвъртия кръг на "Ролан Гарос" Матео Беретини и Флавио Коболи се класираха за четвъртия кръг на "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Зверев продължава уверено към мечтания трофей в Париж Александър Зверев продължава уверено към мечтания трофей в Париж
Чете се за: 01:37 мин.
Фонсека написа история срещу Джокович на „Ролан Гарос“ Фонсека написа история срещу Джокович на „Ролан Гарос“
Чете се за: 03:15 мин.
Борис Бекер посочи Александър Зверев за фаворит на "Ролан Гарос“ Борис Бекер посочи Александър Зверев за фаворит на "Ролан Гарос“
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Министърът на правосъдието Николай Найденов: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
Министърът на правосъдието Николай Найденов: Има сигнал срещу...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване на строежа през процедура за нов Подробен устройствен план Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване на строежа през процедура за нов Подробен устройствен план
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
20 заведения са проверени в Благоевград в рамките на операция срещу разпространение на наркотици 20 заведения са проверени в Благоевград в рамките на операция срещу разпространение на наркотици
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Париж посреща "Пари сен Жермен" след финала на...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Техеран обяви, че няма да има споразумение с Вашингтон, ако не се...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ