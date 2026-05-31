Александър Зверев гледа уверено към първа титла от Големия шлем

Хаосът в мъжката схема на „Ролан Гарос“ е напълно реален, а напрежението расте с всеки изминал ден от турнира.

С началото на осминафиналите в неделя Александър Зверев се оказа в особена ситуация – едновременно привлекателна и неудобна. От една страна германецът е най-високопоставеният тенисист, останал в надпреварата, и според мнозина е основният фаворит за трофея след отпадането на няколко от големите имена. От друга страна обаче тази роля носи и огромно напрежение, което често може да се окаже най-сериозният противник.

Поставеният под номер 2 Зверев се справи успешно с предизвикателството в неделя, като победи „щастливия губещ“ Йеспер де Йонг с 7:6(3), 6:4, 6:1 и си осигури място на четвъртфиналите.

„В началото ми беше малко трудно. Не започнах добре, а той стартира много силно. След като намерих ритъма си, се почувствах комфортно на корта и това е най-важното за мен“, заяви Зверев след мача.

„Чувствам, че играта ми е налице. Сега остава само да я показвам в официалните мачове.“

С успеха си германецът достигна до четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ за осми път в кариерата си и за шести пореден сезон. Макар все още да няма титла от турнира в Париж, финалистът от 2024 година неизменно е сред най-сериозните претенденти на червените кортове.

Срещата с Де Йонг обаче не започна по най-добрия начин за него. Световният №104 поведе с 3:0 в първия сет, а дори след като изравни резултата, в играта на Зверев се усещаше известно напрежение.

„Зверев очевидно е нервен“, коментира по време на излъчването за TNT бившият шампион Джим Къриър.

Германецът намери най-добрия си ритъм чак в тайбрека на първата част. След като изоставаше с 0:3, той спечели следващите седем точки поред и обърна развоя на сета в своя полза.

Във втората част Зверев демонстрира отличен сервис и почти не допускаше грешки при първото си подаване. Той проби съперника си в десетия гейм и затвори сета с 6:4.

Статистиката показва колко силен е германецът в подобни ситуации. На „Ролан Гарос“ той е спечелил 25 от последните си 27 тайбрека, включително последните 11 поред. Освен това има баланс от 42 победи и 10 загуби на кортовете в Париж.

В третия сет Зверев вече контролираше изцяло събитията и приключи двубоя след 2 часа и 14 минути игра.

За Де Йонг, който навърши 26 години в деня на мача, това беше шанс да постигне най-голямата победа в кариерата си. Нидерландецът се надяваше да стане първият „щастлив губещ“, достигнал четвъртфиналите на турнир от Големия шлем при мъжете.

Той отпадна в последния квалификационен кръг срещу американеца Майкъл Джън, но получи място в основната схема след отказването на французина Артур Фис заради контузия. По пътя си Де Йонг елиминира Стан Вавринка в първия кръг и Карен Хачанов в третия, но срещу Зверев не успя да направи още една изненада.

Следващият съперник на германеца ще бъде испанският талант Рафа Ходар – едно от най-коментираните имена в мъжкия тенис през последните месеци.

19-годишният испанец стигна до четвъртфиналите след впечатляващ обрат срещу Пабло Кареньо-Буста от два сета пасив. Така той стана шестият тенисист през този век, който достига тази фаза още при дебюта си в основната схема на „Ролан Гарос“. Освен това Ходар е лидер по победи на клей през сезона с 19 успеха.

Запитан за младия си съперник след двубоя, Зверев отговори:

„Това е страхотен период за всеки играч, когато тепърва пробиваш. Тогава нямаш никакво напрежение, играеш свободно и за първи път преживяваш всички тези големи моменти. Много е приятно да си в такава позиция.“

„Но е хубаво и да бъда там, където съм аз. Вече десет години се състезавам на това ниво и знам как да се справям в подобни ситуации“, добави германецът.