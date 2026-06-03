Полицията във Варна се самосезира и задържа мъж, за когото се твърди, че изтезава животни

Полицията във Варна се е самосезирала и е задържала мъж, за когото се твърди, че изтезава животни, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град.

От полицията информираха, че в социалните мрежи се разпространява клип със снимка на мъж, за когото авторите твърдят, че изтезава и умъртвява животни. Дирекцията се е самосезирала и е задържала посочения варненец.

В момента текат процесуално-следствени дейности по случая и е образувано досъдебно производство.

Материалите по делото са докладвани на прокуратурата.

В средата на миналата година във Варна бе създаден координационен център за противодействие на насилието над животни – зоопатрули.