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Полицията във Варна се самосезира и задържа мъж, за когото се твърди, че изтезава животни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Полицията във Варна се е самосезирала и е задържала мъж, за когото се твърди, че изтезава животни, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град.

От полицията информираха, че в социалните мрежи се разпространява клип със снимка на мъж, за когото авторите твърдят, че изтезава и умъртвява животни. Дирекцията се е самосезирала и е задържала посочения варненец.

В момента текат процесуално-следствени дейности по случая и е образувано досъдебно производство.

Материалите по делото са докладвани на прокуратурата.

В средата на миналата година във Варна бе създаден координационен център за противодействие на насилието над животни – зоопатрули.

#мъж, изтезавал живот #задържан #Варна #полиция

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