Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и...
Чете се за: 01:40 мин.
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна...
Чете се за: 04:37 мин.
20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ...
Чете се за: 03:12 мин.
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Чете се за: 05:22 мин.
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Чете се за: 06:12 мин.

Планират връщането на Малена Замфирова в България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Очаква се сноубордистката да се завърне в родината си през април.

Малена Замфирова
Снимка: БТА
Българската състезателка по сноуборд - Малена Замфирова се очаква да се завърне в България в началото на април. Това при всички положения ще се случи едва, след като състоянието ѝ бъде подобрено. Това съобщават медицинските екипи, ангажирани с лечението ѝ в Грац.

16-годишната спортистка пострада при тежък инцидент в чешкия зимен курорт Шпиндлерув Млин, където беше блъсната от скиор. Тя получи множество фрактури, засягащи дясната страна на тялото – от областта на рамото до бедрената кост.

Към момента Замфирова е преместена в самостоятелна болнична стая и започва първи опити за раздвижване и изправяне. Въпреки, че травмите остават сериозни, напредъкът в състоянието ѝ позволява да се обсъжда предстоящо изписване и транспортиране до България за продължаване на лечението.

Очаква се след завръщането ѝ да бъде изготвен дългосрочен план за рехабилитация. Специалистите подчертават, че възстановяването при подобни травми изисква време и постоянни грижи.

Инцидентът предизвика широк обществен отзвук, а спортната общност у нас изрази подкрепа към младата надежда на българския сноуборд.

Малена Замфирова претърпя втора операция
ТОП 24

Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се оказа капан
1
Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се...
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти, съобщи проф. Олег Асенов
2
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти,...
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
3
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
4
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
Ремонтът на дигата край село Николово продължава, пътят още е блокиран
5
Ремонтът на дигата край село Николово продължава, пътят още е блокиран
Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии за преговори
6
Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
2
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
3
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
4
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
5
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
6
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...

Малкият кристален глобус в слалома все още търси своя притежател
Александра Фейгин ще бъде с 12-и стартов номер за кратката програма на световния шампионат по фигурно пързаляне
Микаела Шифрин завърши сезона в слалома по шампионски
Лукас Пинейро Бротен спечели гигантския слалом в Лилехамер и триумфира със Световната купа
Марко Одермат не финишира в първия манш в Лилехамер
Отава надви Ню Йорк Рейнджърс в НХЛ
1,60 евро за литър дизел: Как ще се активира компенсацията от 20 евро заради скъпите горива?
1,60 евро за литър дизел: Как ще се активира компенсацията от 20...
Чете се за: 03:57 мин.
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
Чете се за: 04:10 мин.
Европол създаде ново звено за борбата с трафика на мигранти Европол създаде ново звено за борбата с трафика на мигранти
Чете се за: 03:27 мин.
Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и зелената зона в София Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и зелената зона в София
Чете се за: 01:40 мин.
Системата за средна скорост: Три пъти по-малко нарушители на пътя и...
Чете се за: 02:27 мин.
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на...
Чете се за: 04:37 мин.
Войната в Близкия изток: Продължават противоречията има ли...
Чете се за: 04:25 мин.
Маски на Катя Паскалева, Константин Коцев и Васил Попов откриха в...
Чете се за: 01:45 мин.
