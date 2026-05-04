Учени „научиха" клетки да спират кървенето почти мигновено

от БНТ , Източник: БТА
Учени от университета „Макгил", Канада, предлагат нов метод за спиране на кървенето само за пет секунди чрез използване на модифицирани еритроцити (червени кръвни клетки), пише сп. „Нейчър".

Обикновено за спирането на кървенето отговарят тромбоцитите, които образуват съсирек (тромб). В новата технология обаче учените са използвали еритроцити. Тези клетки са по-гъвкави, циркулират по-дълго в кръвта и по-добре проникват в увредените тъкани.

За да свържат еритроцитите помежду им, изследователите са приложили метод, известен като „клик-химия" - бързи химични реакции, които не увреждат клетките. Към мембраните на еритроцитите са били прикрепени специални молекули, които при контакт с полимерни вериги се свързват мигновено. В резултат се образува плътен и еластичен материал, наподобяващ гел.

Лабораторните тестове са показали, че подобни изкуствени съсиреци са 13 пъти по-устойчиви на разрушаване, отколкото естествените тромби. В тестове с плъхове при увреждане на черния дроб новият материал е спирал кървенето по-бързо и по-ефективно, отколкото използваните понастоящем хирургични лепила на базата на желатин. Освен това той е предизвиквал по-слаба възпалителна реакция.

Тестовете са показали още, че изкуствените съсиреци се образуват за по-малко от пет секунди, а загубата на кръв е минимална.

Авторите на изследването отбелязват, че разработката може да намери приложение по-специално в спешната медицина, например при травми и операции, където е важно бързо да се спре кръвозагубата.

#изследвания #кървене #учени #лаборатория

