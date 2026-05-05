Астрономи откриха атмосфера на небесно тяло в отдалечените части на Слънчевата система

Астрономи откриха атмосфера на небесно тяло, намиращо се в отдалечените краища на Слънчевата система, предаде Ройтерс.

В най-отдалечените райони на Слънчевата система – отвъд най-външната планета Нептун, се намират множество ледени и пусти небесни тела. Сред тези обекти само за Плутон, наричан планета джудже, се твърдеше досега, че има атмосфера.

Учени обаче са идентифицирали и друго тяло от тази област, с диаметър от около 500 км, което има атмосфера – макар и рядка. Това откритие предполага, че някои от тези самотни небесни тела може би са по-динамични, отколкото се смяташе досега. Изследователите се опитват да определят каква е причината за появата на атмосферата.

Тези тела се наричат транснептунови обекти, а наименованието на новия обект е (612533) 2002 XV93, отбелязва Ройтерс. Той обикаля около Слънцето на приблизително същото разстояние като Плутон.

Небесното тяло е много по-малко от двата най-големи транснептунови обекта – Плутон, чийто диаметър е 2370 км, и Ерида, с диаметър 2326 км. Плутон и Ерида са класифицирани като джуджета, припомня Ройтерс.

Атмосферата на обекта изглежда е приблизително 5 до 10 милиона пъти по-тънка от плътната атмосфера на Земята и около 50 до 100 пъти по-тънка от разредената атмосфера на Плутон.

Изследователите казват, че атмосферата на обекта (612533) 2002 XV93 може да се състои предимно от метан, азот или въглероден оксид, отбелязва Ройтерс.

„Откритието подсказва, че някои малки ледени тела във външната част на Слънчевата система може би не са напълно неактивни или непроменящи се, както се предполагаше по-рано“, обясни астрономът Ко Аримацу, директор на Астрономическата обсерватория в Ишигаки джима, и водещ автор на проучването, публикувано в списанието Nature Astronomy.

„Смяташе се, че на толкова малък обект не би могло да има атмосфера“, обясни астрономът и съавтор на проучването Джуничи Ватанабе, директор на Института за космически науки „Кояма“ към Университета „Киото Сангьо“ и професор в Националната астрономическа обсерватория на Япония. „Това подсказва, че дори в един отдалечен, студен свят съществуват динамични процеси, които не сме си и представяли“.

Изследователите имат две възможни обяснения за атмосферата на този обект. Според тях това може да е устойчива атмосфера, вероятно поддържана от криовулкан, от който газове проникват или излизат от вътрешността му през пукнатини по повърхността. „Това не би трябвало да е вулкан като тези на Земята, с разтопена скална маса, а по-скоро „леден свят“, в който присъстват летливи газове и лед“, каза Аримацу.

Друга възможност е атмосферата да е временна, образувана от газове, изхвърлени при сблъсък на друг по-малък обект с този сравнително наскоро. „Ако атмосферата е образувана в резултат на сблъсък, тя може да изчезне през следващите няколко години или десетилетия. Ако обаче се запази или променя сезонно, това би показало продължаващо вътрешно образуване“, каза Аримацу.

