БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
DARA взриви сцената с Bangaranga и спечели място на финала на "Евровизия"

Апаратът „Психея“ на НАСА прелита покрай Марс

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Още
Запази

Космическият апарат е насочен към астероид, съдържащ редки метали

космическият апарат bdquoпсихеяldquo наса прелита покрай марс пътя астероид съдържащ редки метали
Снимка: БТА
Слушай новината

Космически кораб на НАСА, пътуващ към астероид, съставен от редки метали, преминава покрай Марс тази седмица, за да получи гравитационно ускорение, като същевременно прави хиляди снимки, съобщава Асошиейтед прес.

Кръстен „Психея“ като астероида, към който пътува, роботизираният изследовател ще прелети покрай Червената планета със скорост 19 848 км/ч в петък.

Това ще бъде особено близко прелитане, като „Психея“ ще мине на разстояние от 4500 км от Марс, което е равно на разстоянието между източното и западното крайбрежие на САЩ. След това той ще се устреми към астероидния пояс между Марс и Юпитер, където се намира неговата крайна цел.

Всички научни инструменти на космическия апарат ще бъдат включени по време на преминаването покрай Марс. Двата марсохода на НАСА, заедно с малка флотилия от американски и европейски орбитални апарати, ще правят едновременно наблюдения на повърхността и атмосферата за сравнение.

Камерите на „Психея“ вече снимат Марс, който се вижда като полумесец при приближаване и като почти пълна сфера, след като остане в огледалото за задно виждане. Различните гледки ще позволят на операторите да настроят точно инструментите си, като същевременно предоставят „просто красиви снимки“, заяви в изявление Джим Бел от Аризонския държавен университет, ръководител на екипа за изображения.

Макар астероидният пояс да гъмжи от милиони обекти, повечето от тях са съставени от скала или лед. Смята се, че само малък процент от тях са богати на метал като „Психея“ – астероид с форма на картоф, дълъг около 278 км и широк 232 км.

Учените подозират, че астероидът може да е оголеното никелово и желязно ядро на зараждаща се планета, която е била оголена от космически сблъсъци. Изследването на такъв обект отблизо може да даде информация за зараждането на нашата Слънчева система преди 4,6 милиарда години, както и защо и как на Земята е възникнал животът.

Изстрелян през 2023 г., космическият апарат е в средата на шестгодишното си пътуване до Психея в края на астероидния пояс, три пъти по-далеч от Слънцето, отколкото Земята. Той трябва да пристигне през 2029 г., като ще се приведе в орбита около астероида за две години проучвания. Космическият апарат с размерите на микробус се задвижва със слънчева електрическа енергия, използвайки ксенонови газови двигатели.

#Космическият апарат „Психея“ #космически апарат #Марс #НАСА

Последвайте ни

ТОП 24

Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
1
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия 2026“
2
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия...
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
3
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
4
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния измамник
5
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с Bangaranga
6
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
6
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ

Още от: Наука и технологии

Китай провежда експеримент със синтетични човешки ембриони в Космоса
Китай провежда експеримент със синтетични човешки ембриони в Космоса
Древни зъби хвърлят светлина върху вида хомо еректус и човешката еволюция Древни зъби хвърлят светлина върху вида хомо еректус и човешката еволюция
Чете се за: 01:55 мин.
Изкуствен интелект управлява изцяло кафене в Стокхолм Изкуствен интелект управлява изцяло кафене в Стокхолм
Чете се за: 02:22 мин.
Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент? Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент?
Чете се за: 11:00 мин.
Изкуствен интелект вече командва дронове и променя военното обучение във ВВМУ Варна Изкуствен интелект вече командва дронове и променя военното обучение във ВВМУ Варна
Чете се за: 02:20 мин.
Астрономи откриха атмосфера на небесно тяло в отдалечените части на Слънчевата система Астрономи откриха атмосфера на небесно тяло в отдалечените части на Слънчевата система
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с Bangaranga
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Илияна Йотова към DARA: Вярваме в успеха ти, мило момиче! Илияна Йотова към DARA: Вярваме в успеха ти, мило момиче!
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Съдът остави в ареста обвинения за тежката катастрофа с автобус на „Хемус“ Съдът остави в ареста обвинения за тежката катастрофа с автобус на „Хемус“
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Румен Радев: Родното производство е въпрос на сигурност
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Промените в Закона за защита на потребителите: По-високи глоби и...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Гръцки фермери готвят протест на "Промахон": Възможна е...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
40 години от първата сърдечна трансплантация в България
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ