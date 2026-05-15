Апаратът „Психея“ на НАСА прелита покрай Марс

Космически кораб на НАСА, пътуващ към астероид, съставен от редки метали, преминава покрай Марс тази седмица, за да получи гравитационно ускорение, като същевременно прави хиляди снимки, съобщава Асошиейтед прес.

Кръстен „Психея“ като астероида, към който пътува, роботизираният изследовател ще прелети покрай Червената планета със скорост 19 848 км/ч в петък.

Това ще бъде особено близко прелитане, като „Психея“ ще мине на разстояние от 4500 км от Марс, което е равно на разстоянието между източното и западното крайбрежие на САЩ. След това той ще се устреми към астероидния пояс между Марс и Юпитер, където се намира неговата крайна цел.

Всички научни инструменти на космическия апарат ще бъдат включени по време на преминаването покрай Марс. Двата марсохода на НАСА, заедно с малка флотилия от американски и европейски орбитални апарати, ще правят едновременно наблюдения на повърхността и атмосферата за сравнение.

Камерите на „Психея“ вече снимат Марс, който се вижда като полумесец при приближаване и като почти пълна сфера, след като остане в огледалото за задно виждане. Различните гледки ще позволят на операторите да настроят точно инструментите си, като същевременно предоставят „просто красиви снимки“, заяви в изявление Джим Бел от Аризонския държавен университет, ръководител на екипа за изображения.

Макар астероидният пояс да гъмжи от милиони обекти, повечето от тях са съставени от скала или лед. Смята се, че само малък процент от тях са богати на метал като „Психея“ – астероид с форма на картоф, дълъг около 278 км и широк 232 км.

Учените подозират, че астероидът може да е оголеното никелово и желязно ядро на зараждаща се планета, която е била оголена от космически сблъсъци. Изследването на такъв обект отблизо може да даде информация за зараждането на нашата Слънчева система преди 4,6 милиарда години, както и защо и как на Земята е възникнал животът.

Изстрелян през 2023 г., космическият апарат е в средата на шестгодишното си пътуване до Психея в края на астероидния пояс, три пъти по-далеч от Слънцето, отколкото Земята. Той трябва да пристигне през 2029 г., като ще се приведе в орбита около астероида за две години проучвания. Космическият апарат с размерите на микробус се задвижва със слънчева електрическа енергия, използвайки ксенонови газови двигатели.