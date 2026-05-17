БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България посреща DARA, БНТ със специално студио -...
Чете се за: 01:00 мин.
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Чете се за: 04:05 мин.
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Чете се за: 04:15 мин.
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия...
Чете се за: 01:00 мин.
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
В 18.00 ч. на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

Телескопът „Джеймс Уеб“ откри една от най-старите галактики във Вселената

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Запази
телескопа Джеймс Уеб
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Учени откриха галактика на около 13 милиарда години – само 800 милиона години след Големия взрив, съобщава phys.org. Галактиката, наречена LAP1-B, може да съдържа следи от първите звезди във Вселената и е сред най-химически примитивните, наблюдавани досега.

Откритието е направено с помощта на космическия телескоп „Джеймс Уеб“, който позволява изследване на най-ранните етапи от формирането на галактиките.

В проучване, публикувано в специализирано списание, екипът на астронома Кимихико Накаджима от Университета в Каназава описва LAP1-B като „жив фосил“ – ранен предшественик на древните галактики джуджета.

Галактиката е засечена чрез феномена „гравитационна леща“, при който светлината ѝ е усилена близо 100 пъти от по-близък галактичен куп. Анализът показва изключително ниско съдържание на тежки елементи – кислородът е около 240 пъти по-малко спрямо този в Слънцето.

Учените откриват и силно йонизиращо лъчение, както и характерно съотношение между въглерод и кислород – възможен химически отпечатък от първото поколение звезди, известно като Population III.

Според изследователите LAP1-B предлага рядък поглед към периода, в който първите звезди са започнали да променят ранната Вселена.

#Вселената

Последвайте ни

ТОП 24

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
2
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
3
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
4
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
5
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
6
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
2
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Наука и технологии

От "Спейс Екс" изпратиха товарен кораб към Международната космическа станция
От "Спейс Екс" изпратиха товарен кораб към Международната космическа станция
Апаратът „Психея“ на НАСА прелита покрай Марс Апаратът „Психея“ на НАСА прелита покрай Марс
Чете се за: 03:10 мин.
Китай провежда експеримент със синтетични човешки ембриони в Космоса Китай провежда експеримент със синтетични човешки ембриони в Космоса
Чете се за: 01:22 мин.
Древни зъби хвърлят светлина върху вида хомо еректус и човешката еволюция Древни зъби хвърлят светлина върху вида хомо еректус и човешката еволюция
Чете се за: 01:55 мин.
"Спейс Екс" планира нов тестов полет на ракетата "Старшип" "Спейс Екс" планира нов тестов полет на ракетата "Старшип"
Чете се за: 01:32 мин.
Изкуствен интелект управлява изцяло кафене в Стокхолм Изкуствен интелект управлява изцяло кафене в Стокхолм
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът "Bangaranga"
България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1 Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кристалина Георгиева поздрави Дара за триумфа на „Евровизия“ Кристалина Георгиева поздрави Дара за триумфа на „Евровизия“
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga" DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga"
Чете се за: 04:05 мин.
Европа
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в...
Чете се за: 05:52 мин.
Европа
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си минувачи в Модена
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Следи от мечка и малко мече са открити по тялото на мъжа, намерен...
Чете се за: 00:27 мин.
Криминално
Катастрофа между два тежкотоварни автомобила затвори временно...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ