Телескопът „Джеймс Уеб“ откри една от най-старите галактики във Вселената

Учени откриха галактика на около 13 милиарда години – само 800 милиона години след Големия взрив, съобщава phys.org. Галактиката, наречена LAP1-B, може да съдържа следи от първите звезди във Вселената и е сред най-химически примитивните, наблюдавани досега.

Откритието е направено с помощта на космическия телескоп „Джеймс Уеб“, който позволява изследване на най-ранните етапи от формирането на галактиките.

В проучване, публикувано в специализирано списание, екипът на астронома Кимихико Накаджима от Университета в Каназава описва LAP1-B като „жив фосил“ – ранен предшественик на древните галактики джуджета.

Галактиката е засечена чрез феномена „гравитационна леща“, при който светлината ѝ е усилена близо 100 пъти от по-близък галактичен куп. Анализът показва изключително ниско съдържание на тежки елементи – кислородът е около 240 пъти по-малко спрямо този в Слънцето.

Учените откриват и силно йонизиращо лъчение, както и характерно съотношение между въглерод и кислород – възможен химически отпечатък от първото поколение звезди, известно като Population III.

Според изследователите LAP1-B предлага рядък поглед към периода, в който първите звезди са започнали да променят ранната Вселена.