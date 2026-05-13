БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Спейс Екс" планира нов тестов полет на ракетата "Старшип"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Още
Запази

Изстрелването ще се осъществи от модернизираната стартова площадка на космическия център "Старбейс"

компанията bdquoспейс екс планира проведе нов тестов полет мегаракетата bdquoстаршип
Слушай новината

Компанията "Спейс Екс" на Илон Мъск планира да проведе на 19 май следващия тестов полет на мегаракетата "Старшип", съобщи Ройтерс.

По време на дванадесетия изпитателен полет ще бъдат тествани "Старшип" и ускорителят от ново поколение "Супер хеви", оборудвани с осъвременена версия на двигателите "Раптор". Изстрелването ще се осъществи от модернизираната стартова площадка на космическия център "Старбейс".

Предишният тестов полет на "Старшип" бе в средата на октомври 2025 г. Тогава компанията успя да рестартира двигателя "Раптор" в Космоса и да тества подобрения, насочени към повишаване на надеждността на апарата при навлизането му обратно в земната атмосфера.

Плановете на компанията, разработила проекта, предвиждат космическата система "Старшип" да бъде многофункционална. Различните ѝ модификации ще се използват за пилотирани мисии в околоземната орбита за извеждане на сателити, както и за полети до Луната, Марс и по-далечни космически обекти. Конструкцията предвижда както ускорителят "Супер хеви", така и корабът "Старшип" да бъдат използвани за многократна употреба и да извършват вертикално кацане.

Преди време от "Спейс Екс" обясниха, че компанията е въвела множество подобрения в корпуса на ракетата, които повишават нейната надеждност и ефективност.

#мегаракета Старшип #Спейс Екс

Последвайте ни

ТОП 24

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
1
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
2
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
3
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
НА ЖИВО: Тодор Михалев отпадна на полуфиналите в многобоя, въпреки успехът във фехтовката
4
НА ЖИВО: Тодор Михалев отпадна на полуфиналите в многобоя, въпреки...
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
5
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като успешна и незабравима
6
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
3
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
5
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
6
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"

Още от: Наука и технологии

От "Спейс Екс" изпратиха товарен кораб към Международната космическа станция
От "Спейс Екс" изпратиха товарен кораб към Международната космическа станция
Апаратът „Психея“ на НАСА прелита покрай Марс Апаратът „Психея“ на НАСА прелита покрай Марс
Чете се за: 03:10 мин.
Китай провежда експеримент със синтетични човешки ембриони в Космоса Китай провежда експеримент със синтетични човешки ембриони в Космоса
Чете се за: 01:22 мин.
Древни зъби хвърлят светлина върху вида хомо еректус и човешката еволюция Древни зъби хвърлят светлина върху вида хомо еректус и човешката еволюция
Чете се за: 01:55 мин.
Изкуствен интелект управлява изцяло кафене в Стокхолм Изкуствен интелект управлява изцяло кафене в Стокхолм
Чете се за: 02:22 мин.
Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент? Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент?
Чете се за: 11:00 мин.

Водещи новини

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:32 мин.
Криминално
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Джон Траволта изненадващо получи почетната награда „Златна палма“ за цялостно творчество в Кан Джон Траволта изненадващо получи почетната награда „Златна палма“ за цялостно творчество в Кан
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на...
Чете се за: 02:07 мин.
Икономика
Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата -...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Тръмп след посещението в Китай: Сключени са „страхотни...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ