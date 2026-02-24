Борци от 15 държави са заявили участие за турнира "Петко Сираков - Иван Илиев"

Борци от 15 държави са заявили участие за традиционния турнир "Петко Сираков - Иван Илиев" от четвъртък до събота (26-28 февруари). Схватките са за юноши и девойки до 23 г. и ще бъдат в тренировъчната зала "Арена 8888". Жребият ще бъде в столичен хотел.

На тепиха ще излязат състезатели от Белгия, Франция, Германия, Унгария, Израел, Япония, Косово, Литва, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Швейцария, Северна Македония и България.

Ето и програмата:

25 февруари, сряда

16,30 ч – техническа конферанция, жребий

26 февруари, четвъртък

8,00-8,30 ч мерене, св.б - 61-70-79-92 кг, кл.б. - 55-63-72-82 кг, ж. - 55-59-65-72 кг

10,00-14,00 ч елиминации и полуфинали

16,30-17,00 ч откриване

17,00 ч репешажи, финали

27 февруари, петък

8,00-8,30 ч мерене, св.б. - 57-65-74-86 кг, кл.б. - 77-87-97-130 кг, ж. - 57-62-68-76 кг

10,30-14,00 ч елиминации, полуфинали

17,00 ч – репешажи, финали

28 февруари, събота

8,00-8,30 ч мерене, св. б. - 97-125 кг, кл. - б.60-67 кг, ж. - 50-53 кг

10,30 ч елиминации, полуфиналии, репешажи, финали.