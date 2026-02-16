Националите по борба започват лагер за турнира "Петко Сираков - Иван Илиев“

Националните отбори на България по свободна и класическа борба започват от днес подготвителни лагери за турнира "Петко Сираков – Иван Илиев“. Тренировките се провеждат в столичната зала „Диана“, съобщиха от Българската федерация по борба.

Схватките ще се състоят от 26 до 28 февруари в тренировъчната зала „Арена 8888“. Надпреварата е за състезатели до 23 години при мъжете и жените.

Женският национален тим вече е в подготвителен режим, като състезателките тренират още от началото на февруари.

Турнирът "Петко Сираков – Иван Илиев“ е традиционна част от календара на родната борба и дава възможност на младите национали да трупат опит и състезателна практика на високо ниво.