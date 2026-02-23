Ахмед Магамаев отпадна от националния отбор по борба за рейтинговия турнир в Тирана

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ясна е програмата за турнира.

Ахмед Магамаев
Снимка: БФ Борба
Слушай новината

Ахмед Магамаев е получил травма и няма да се бори в категория до 97 кг свободен стил на рейтинговия турнир в Тирана, Албания, съобщи Българска федерация по борба (БФБ). Контузени са още Шамил Мамедов, Ален Хубулов и Рамазан Рамазанов, като последният е под въпрос за европейското първенство.

БФБ попълни националния отбор с Калоян Атанасов в категория до 70 кг.

Програма:

Вторник, 24 февруари
19 ч жребий, свободен стил

Сряда, 25 февруари
11:30 - елиминации – Ивайло Тисов (57), Ердал Гарип (61), Микяй Наим (65), Калоян Атанасов (70), Петър Петков (74),
кат. 86 кг – без българско участие
16:00 - полуфинали
16:30 - репешажи
19:00 - финали

Четвъртък, 26 февруари
11:30 - елиминации – Айкан Сеид (79), Ахмед Батаев (92), Георги Иванов (125), 97 кг и 50-55 при жените – без българско участие
14:30 - полуфинали
15:30 - репешажи
19:00 - финали

Петък, 27 февруари
11:30 - елиминации – Биляна Дудова (62), Юлияна Янева (68), 59-65 кг без българско участие; 15:30 часа полуфинали
16:30 - репешажи
19:00 - финали

Събота, 28 февруари
11:30 - елиминации – Даниела Брънсарова (72), Ванеса Георгиева (76), 53-57 кг без българско участие
15:30 - полуфинали
16:00 - репешажи
19:00 - финали

