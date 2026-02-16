БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Станка Златева: Правилата следва да бъдат спазвани от всички

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Президентът на Българска федерация по борба с позиция относно допускането до държавните първенства само на състезатели с български паспорти

Станка Златева: Правилата следва да бъдат спазвани от всички
Снимка: БТА
Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева излезе с официално обръщение във връзка с решението на Управителния съвет до държавните първенства да бъдат допускани единствено състезатели с български паспорти.

"Българската федерация по борба насърчава децата, подрастващите и всички любители на този спорт активно да тренират, да уважават спортните събития и постиженията на състезателите, както и да проявяват взаимно уважение помежду си", заяви Златева в позиция, публикувана на официалния сайт на централата.

"Вярваме, че правилата, приети от Българската федерация по борба, представляваща клубовете и решенията, взети от тях чрез подписка и гласуване, както и от Управителния съвет, следва да бъдат спазвани от всички, за да се гарантират честност и отговорност – както към децата и техните родители, така и към отборите и треньорските екипи", подчерта тя.

Президентът на федерацията отправи и призив към клубовете и треньорите да проявят отговорност при заявяването на участие в състезанията.

„Призоваваме клубовете и треньорите към отговорност при подготовката за участие в състезания и при подаването на заявки. Своевременното определяне на представителите на отборите, наред със спортно-подготвителния процес, изисква и проверка на необходимата документация, за да се осигури безпроблемното участие в състезанието", се казва още в позицията.

"Убедени сме, че чрез спазването на тези принципи ще бъдат избегнати разочарования сред състезателите, родителите, треньорските екипи и всички почитатели на спорта", завършва изявлението на Станка Златева.

