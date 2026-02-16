Станка Златева: Правилата следва да бъдат спазвани от всички

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева излезе с официално обръщение във връзка с решението на Управителния съвет до държавните първенства да бъдат допускани единствено състезатели с български паспорти.

"Българската федерация по борба насърчава децата, подрастващите и всички любители на този спорт активно да тренират, да уважават спортните събития и постиженията на състезателите, както и да проявяват взаимно уважение помежду си“, заяви Златева в позиция, публикувана на официалния сайт на централата. "Вярваме, че правилата, приети от Българската федерация по борба, представляваща клубовете и решенията, взети от тях чрез подписка и гласуване, както и от Управителния съвет, следва да бъдат спазвани от всички, за да се гарантират честност и отговорност – както към децата и техните родители, така и към отборите и треньорските екипи“, подчерта тя.

Президентът на федерацията отправи и призив към клубовете и треньорите да проявят отговорност при заявяването на участие в състезанията.