Станка Златева: Правилата следва да бъдат спазвани от всички

Президентът на Българска федерация по борба с позиция относно допускането до държавните първенства само на състезатели с български паспорти
Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева излезе с официално обръщение във връзка с решението на Управителния съвет до държавните първенства да бъдат допускани единствено състезатели с български паспорти.
"Българската федерация по борба насърчава децата, подрастващите и всички любители на този спорт активно да тренират, да уважават спортните събития и постиженията на състезателите, както и да проявяват взаимно уважение помежду си“, заяви Златева в позиция, публикувана на официалния сайт на централата.
"Вярваме, че правилата, приети от Българската федерация по борба, представляваща клубовете и решенията, взети от тях чрез подписка и гласуване, както и от Управителния съвет, следва да бъдат спазвани от всички, за да се гарантират честност и отговорност – както към децата и техните родители, така и към отборите и треньорските екипи“, подчерта тя.
Президентът на федерацията отправи и призив към клубовете и треньорите да проявят отговорност при заявяването на участие в състезанията.
„Призоваваме клубовете и треньорите към отговорност при подготовката за участие в състезания и при подаването на заявки. Своевременното определяне на представителите на отборите, наред със спортно-подготвителния процес, изисква и проверка на необходимата документация, за да се осигури безпроблемното участие в състезанието“, се казва още в позицията.
"Убедени сме, че чрез спазването на тези принципи ще бъдат избегнати разочарования сред състезателите, родителите, треньорските екипи и всички почитатели на спорта“, завършва изявлението на Станка Златева.