БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:00 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Инфантино: Всички билети за Мондиал 2026 ще бъдат разпродадени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Над 508 милиона заявки за около 7 милиона пропуска, а цените за финала достигат 143 750 долара

Инфантино: Всички билети за Мондиал 2026 ще бъдат разпродадени
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Президентът на ФИФА Джани Инфантино изрази увереност, че билетите за всички 104 мача от Световното първенство по футбол през 2026 година ще бъдат разпродадени, въпреки високите цени на част от входните талони.

"Търсенето е налице. Всеки мач е разпродаден“, заяви Инфантино в интервю за CNBC от курорта Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида. По думите му в рамките на четири седмици са получени 508 милиона заявки от повече от 200 държави за около седем милиона налични билета. "Не сме виждали нещо подобно, това е невероятно“, добави той.

Мондиал 2026 ще бъде първият с 48 отбора и ще се проведе в 16 града в САЩ, Мексико и Канада в периода 11 юни - 19 юли. Финалът е насрочен на стадион "Метлайф“ в Ийст Ръдърфорд, щата Ню Джърси.

Инфантино коментира и високите цени на част от билетите, подчертавайки, че първенството се провежда в Северна Америка, а ценообразуването е динамично и подлежи на пазарни механизми и препродажби чрез различни платформи.

Входните талони от най-висока категория за мача на откриването между Мексико и Република Южна Африка в Мексико Сити достигат до 5324 долара при първоначална цена от 895 долара, докато най-скъпите билети за финала към момента се предлагат за 143 750 долара.

#Мондиал 2026 #Джани Инфантино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
6
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Национални отбори

Неймар: Може би през декември ще кажа край, ще видим какво ще реши сърцето ми
Неймар: Може би през декември ще кажа край, ще видим какво ще реши сърцето ми
България започва участието си на FIFA Series с мач със Соломоновите острови България започва участието си на FIFA Series с мач със Соломоновите острови
Чете се за: 01:42 мин.
Селекционерът на Естония: България е като троянски кон Селекционерът на Естония: България е като троянски кон
Чете се за: 05:32 мин.
Александър Димитров: Групата е доста балансирана, надявам се на успешен старт като домакини Александър Димитров: Групата е доста балансирана, надявам се на успешен старт като домакини
Чете се за: 04:05 мин.
Националният отбор на България по футбол започва кампанията си в Лигата на нациите с две домакинства Националният отбор на България по футбол започва кампанията си в Лигата на нациите с две домакинства
Чете се за: 02:42 мин.
Класически съперничества в Лига „А“ при жребия за Лигата на нациите Класически съперничества в Лига „А“ при жребия за Лигата на нациите
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ