Инфантино: Всички билети за Мондиал 2026 ще бъдат разпродадени

Президентът на ФИФА Джани Инфантино изрази увереност, че билетите за всички 104 мача от Световното първенство по футбол през 2026 година ще бъдат разпродадени, въпреки високите цени на част от входните талони.

"Търсенето е налице. Всеки мач е разпродаден“, заяви Инфантино в интервю за CNBC от курорта Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида. По думите му в рамките на четири седмици са получени 508 милиона заявки от повече от 200 държави за около седем милиона налични билета. "Не сме виждали нещо подобно, това е невероятно“, добави той.

Мондиал 2026 ще бъде първият с 48 отбора и ще се проведе в 16 града в САЩ, Мексико и Канада в периода 11 юни - 19 юли. Финалът е насрочен на стадион "Метлайф“ в Ийст Ръдърфорд, щата Ню Джърси.

Инфантино коментира и високите цени на част от билетите, подчертавайки, че първенството се провежда в Северна Америка, а ценообразуването е динамично и подлежи на пазарни механизми и препродажби чрез различни платформи.

Входните талони от най-висока категория за мача на откриването между Мексико и Република Южна Африка в Мексико Сити достигат до 5324 долара при първоначална цена от 895 долара, докато най-скъпите билети за финала към момента се предлагат за 143 750 долара.