Кайл Уокър се отказа от националния отбор на Англия

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

35-годишният защитник прекрати международната си кариера три месеца преди началото на Световното първенство

кайл уокър отказа националния отбор англия
Снимка: AP Photo

Защитникът Кайл Уокър обяви, че прекратява кариерата си в националния отбор на Англия. 35-годишният футболист на Бърнли взe решението само три месеца преди началото на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Уокър има 96 мача с екипа на "трите лъва“, а новината за оттеглянето си съобщи чрез специално послание, цитирано от световните медии.

"Спомените за мачовете с фланелката на Англия ще останат с мен завинаги. Благодаря на всеки един съотборник, треньор и на всички зад кулисите, които бяха част от това пътуване. Всяко скандиране на феновете тласкаше отбора напред и очаквам с нетърпение да ги подкрепям като привърженик на Световното първенство“, заяви защитникът.

Уокър дебютира за националния тим през 2011 година, а последният му мач за Англия беше в контролата срещу Сенегал през юни миналата година. В кариерата си с националната фланелка той участва на пет големи турнира, включително финалите на Европейското първенство през 2020 и 2024 година.

Мениджърът на английския национален отбор Томас Тухел също отдаде заслужено признание на защитника.

"Той е един от великите играчи на Англия. Международна кариера, продължила 14 години и включваща пет големи турнира, е доказателство за неговата отдаденост. Кайл може да гледа назад към времето си в националния отбор с огромна гордост“, коментира Тухел.

В клубната си кариера Уокър игра още за Тотнъм и Манчестър Сити, преди да премине в Бърнли.

#Английски национален отбор по футбол #Кайл Уокър





