ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 02:42 мин.

Тази вечер осемте финалисти от селекцията за „Евровизия 2026“ - гости в ефира на БНТ 1 от 19:00 часа

от БНТ
Чете се за: 02:05 мин.
Тази вечер от 19:00 ч. по БНТ 1 осемте финалисти ще бъдат ексклузивни гости на Драгомир Драганов в специално издание на предаването "С БНТ завинаги", където ще споделят първите си коментари и емоции от надпреварата.

Във втория етап на селекцията – на 31 януари (събота) от 21:00 ч. по БНТ 1 – участниците ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Победителят отново ще бъде определен чрез комбиниран вот на зрителите и професионалното жури, чийто състав ще бъде обявен в началото на шоуто.

В третата, финална фаза през февруари 2026 г. избраният изпълнител ще представи на живо три песни, написани специално за конкурса. Песента, която ще представлява България, също ще бъде определена чрез комбиниран вот.

През май 2026 г. Евровизия ще отбележи своето 70-о издание във Виена. България ще участва във втория полуфинал на 14 май, първият полуфинал е на 12 май, а големият финал – на 16 май.

Осем претенденти се класираха снощи за финала на националната селекция на Българска национална телевизия за избор на български представител на Евровизия 2026. Това са Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, DARA, MONA, Preyah, както и Роксана и Innerglow, които събраха равен брой точки.

Изпълнителите бяха оценявани по време на музикалното шоу, излъчено на живо по БНТ 1, от професионално жури в състав Тони Димитрова, Милен Митев, Васил Петров, Петър Дундаков и Руши, а зрителите гласуваха за своите фаворити чрез платформата eurovision2026.bg.

Специални гост-изпълнители на сцената бяха Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева.

Кристалина Георгиева се срещна с папа Лъв XIV
Кристалина Георгиева се срещна с папа Лъв XIV
Осем изпълнители продължават към Евровизия 2026 Осем изпълнители продължават към Евровизия 2026
Чете се за: 00:32 мин.
България е №1 в Европа по износ на черен хайвер България е №1 в Европа по износ на черен хайвер
Чете се за: 01:55 мин.
Как български учени помогнаха да бъде решена загадка във физиката? Как български учени помогнаха да бъде решена загадка във физиката?
Чете се за: 02:27 мин.
Уроци за ученици от 1. до 7. клас в Българския етнографски музей Уроци за ученици от 1. до 7. клас в Българския етнографски музей
Чете се за: 00:45 мин.
Светини в София: поклонение в „Св. Неделя“ този уикенд Светини в София: поклонение в „Св. Неделя“ този уикенд
Чете се за: 00:42 мин.

