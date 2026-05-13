Среща на "Букурещката деветка": Сигурността на източния фланг на фокус

В Румъния днес предстои среща на "Букурещката деветка" с фокус върху повишаването на сигурността на Източния фланг.



Към разговорите ще се присъединят генералния секретар на НАТО Марк Рюте, украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на няколко еврпейски държави извън формата Б-9, а също и американски официални лица.

България ще бъде представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. Очаква се страните от Б-9 да подпишат съвместна декларация за увеличаване на отбранителните ни способности. На фокус ще бъдат още единната отбрана от Балтийско до Черно море, войната в Украйна и ситуацията в Ормузкия проток.