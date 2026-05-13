НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Недостигът на шофьори в автобусния транспорт се задълбочава

У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Недостигът на шофьори в автобусния транспорт се задълбочава и вече създава сериозни затруднения за сектора. Това коментира в "Денят започва" председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова. По думите ѝ броят на новите кадри е недостатъчен, а професията остава слабо атрактивна, което поставя под риск нормалното функциониране на транспортните услуги.

След тежката катастрофа на автомагистрала "Хемус", при която загина един човек, тя коментира контрола в сектора, причините за инцидентите и проблемите с недостига на шофьори. По думите ѝ ситуацията е тежка за целия бранш.

"Изключително неприятна е ситуацията, в която се намираме. Всеки път след подобни инциденти се налага да коментираме мерките, които се прилагат, но, знаете ли, каквото и да приложим като мерки, ние като превозвачи, като управители на транспортните фирми, държавата също в лицето на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", на контролните органи, за съжаление, никой не е застрахован от подобни инциденти."

Тя подчерта, че проверки се извършват регулярно.

"Контролът на пътищата от Агенция "Автомобилна администрация" се осъществява периодично. Свидетели сме на постоянни проверки, когато се инициират такива."

Обърна внимание и на хроничния недостиг на кадри в сектора, което по думите ѝ е дългогодишен проблем.

"Постоянно алармираме, че имаме недостиг на кадри в бранша и това не е нова тема. Липсват кадри и то в огромни размери. По последна информация, която получихме, всъщност за миналата година нови шофьори, придобили категория Д, са само 1200 човека за цялата страна. Което означава, че професията продължава да бъде неатрактивна и продължаваме да страдаме от липса на шофьори."

Тя допуска, че е възможно преумора да доведе ди подобни инциденти, "но в конкретния случай, по данни на колегата, който е управител на транспортната фирма, казва, че са спазени абсолютно всички изисквания. Дали е така предстои да разберем от разследващите органи."

Вижте целия разговор с Магдалена Милтенова във видеото.

#Магдалена Милтенова #катастрофа на АМ "Хемус" #превозвачи #катастрофа

