БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Надежда Йорданова, ДБ: Това, което се прави със Закона за съдебната власт, е първа стъпка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Запази

В НС започна обсъждането на промените във ВСС и съдебната система, които според опозицията трябва да ограничат зависимостите

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Правната комисия на Народното събрание започна обсъждането на пакет от законодателни промени, свързани със съдебната власт и функционирането на ключовите ѝ органи. Дебатът обхваща начина на формиране на Висшия съдебен съвет, ролята на прокуратурата, както и въпроса за политическите и професионалните зависимости в системата. Темата коментира в студиото на "Денят започва" бившият правосъден министър и председател на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова.

Йорданова посочи, че законодателната процедура вече е в напреднала фаза и че текстовете се придвижват експедитивно към пленарната зала.

"Действително, в Правната комисия вчера започна разглеждането на три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Мнозинството предвижда тази тема експедитивно. Утре ще бъде в пленарна зала, така че очакваме на първо четене да бъдат приети внесените законопроекти."

Тя потвърди, че "Демократична България" ще подкрепи част от предложенията, включително и тези на други опозиционни формации:

"Да, ние подкрепяме законопроекта, освен нашия законопроект, разбира се, както този на колегите от "Продължаваме Промяната", така и на колегите от "Прогресивна България". Имаме коментари между първо и второ четене."

Според Йорданова темата за съдебната власт остава силно чувствителна за обществото, заради натрупаното недоверие и серия от публични скандали:

"Част от причините, които извадиха стотици хиляди хора на улицата, беше именно кой е на върха на най-важните органи в съдебната власт, единият от които е прокуратурата. Хората все повече разбират, че това кой назначава и повишава съдиите и кой определя кариерното им развитие пряко касае какво ще се случи в съдебната зала – дали ще бъде откраднат имот, дали ще бъде върнат, дали ще има осъден виновник."

Надежда Йорданова подчерта, че настоящите промени не са окончателно решение, а начална фаза на по-широк процес:

"Отговорът е еднозначен. Това, което в момента се прави с изменението в Закона за съдебната власт, е първа стъпка."

Тя допълни, че ефектът от реформата ще зависи от качеството на приетите текстове:

"Ако се приемат добри правила на второ четене, начело на кадровия орган ще има по-добри професионалисти с високи нравствени качества, които ще започнат да разграждат съответните мрежи."

Една от основните линии на разминаване между управляващи и опозиция остава кръгът от институции, които могат да предлагат кандидати за ВСС.

"Основните разминавания са, че управляващите запазват тесния кръг лица, които могат да предлагат членове на ВСС и инспектори. Те изключват други професионални общности. Ние настояваме да могат да предлагат по-широк кръг лица – висши учебни заведения с юридически факултети с висок рейтинг, Висш адвокатски съвет, за да се отвори кръгът от професионалисти", обясни тя.

Йорданова отхвърли критиките, че това би довело до "вкарване на партийни хора":

"Тази критика е неоснователна. Тези организации предлагат, но крайното решение е на Народното събрание. Няма как да бъде отнето правото на парламента да избира."

Във връзка с използването на специални разузнавателни средства, Надежда Йорданова каза:

"Има данни, че съдии и прокурори са подслушвани непропорционално много спрямо останалите граждани. Тези СРС-та не са довели до обвинителни актове и присъди. Има съмнения, че са правени компромати и са държани определени магистрати именно с такива компромати. Това трябва да се проучи."

Йорданова подчерта още, че министърът на правосъдието трябва да има по-активна роля в контрола върху съдебната власт:

"Министърът трябва да има възможност да оспорва актовете на ВСС. Това сме отстоявали. Необходимо е разширяване и активизиране на ролята му в различни посоки в съдебната власт."

По отношение на ключовия кадрови избор в прокуратурата тя беше категорична:

"Пленумът ще избира главния прокурор, така както е по Конституция."

Йорданова призна, че съществуват различия между законодателните предложения на "Демократична България" и "Продължаваме Промяната":

"Нашият законопроект е по-всеобхватен. Това е технически, а не политически въпрос."

Според Надежда Йорданова, реформата в съдебната власт е в начална фаза и тепърва ще се оценява реалният ѝ ефект.

Вижте целия разговор във видеото

#смяна на ВСС #Надежда Йорданова #"Демократична България" #съдебна реформа

Последвайте ни

ТОП 24

Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
1
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
2
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим...
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
3
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
4
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
5
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и салатите отчитат на борсата край село Първенец
6
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Сигурност и правосъдие

ВСС разглежда предложения за дисциплинарни производства срещу Борислав Сарафов и Емилия Русинова
ВСС разглежда предложения за дисциплинарни производства срещу Борислав Сарафов и Емилия Русинова
Какви са реакциите за предложените промени в съдебната власт на професионалното съсловие? Какви са реакциите за предложените промени в съдебната власт на професионалното съсловие?
Чете се за: 01:00 мин.
Велислав Величков, ПП: Без да се осветлят зависимостите в съдебната власт, истинска реформа няма да има Велислав Величков, ПП: Без да се осветлят зависимостите в съдебната власт, истинска реформа няма да има
Чете се за: 04:52 мин.
Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене
Чете се за: 04:30 мин.
Затвор за управител на транспортна фирма и механик за трагедията с тир в Айтос, отнела живота на млада жена Затвор за управител на транспортна фирма и механик за трагедията с тир в Айтос, отнела живота на млада жена
Чете се за: 01:17 мин.
"Прогресивна България" представи визията си за съдебната реформа "Прогресивна България" представи визията си за съдебната реформа
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

След градушката с големина на яйце в Трявна: Какви са щетите?
След градушката с големина на яйце в Трявна: Какви са щетите?
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
На първо четене: Депутатите гласуват мерките срещу високите цени На първо четене: Депутатите гласуват мерките срещу високите цени
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Надежда Йорданова, ДБ: Това, което се прави със Закона за съдебната власт, е първа стъпка Надежда Йорданова, ДБ: Това, което се прави със Закона за съдебната власт, е първа стъпка
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха напред Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха напред
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Първо редовно заседание на кабинета "Радев":...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Доналд Тръмп в Китай: Предстои ключова среща със Си Дзинпин
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Разследват причините за тежката катастрофа между автобус и камион...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
По-малко райони с валежи в сряда, жълт код за опасно ветровито време
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ