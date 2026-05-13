Надежда Йорданова, ДБ: Това, което се прави със Закона за съдебната власт, е първа стъпка

В Правната комисия на Народното събрание започна обсъждането на пакет от законодателни промени, свързани със съдебната власт и функционирането на ключовите ѝ органи. Дебатът обхваща начина на формиране на Висшия съдебен съвет, ролята на прокуратурата, както и въпроса за политическите и професионалните зависимости в системата. Темата коментира в студиото на "Денят започва" бившият правосъден министър и председател на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова.

Йорданова посочи, че законодателната процедура вече е в напреднала фаза и че текстовете се придвижват експедитивно към пленарната зала.

"Действително, в Правната комисия вчера започна разглеждането на три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Мнозинството предвижда тази тема експедитивно. Утре ще бъде в пленарна зала, така че очакваме на първо четене да бъдат приети внесените законопроекти."

Тя потвърди, че "Демократична България" ще подкрепи част от предложенията, включително и тези на други опозиционни формации:

"Да, ние подкрепяме законопроекта, освен нашия законопроект, разбира се, както този на колегите от "Продължаваме Промяната", така и на колегите от "Прогресивна България". Имаме коментари между първо и второ четене."

Според Йорданова темата за съдебната власт остава силно чувствителна за обществото, заради натрупаното недоверие и серия от публични скандали:

"Част от причините, които извадиха стотици хиляди хора на улицата, беше именно кой е на върха на най-важните органи в съдебната власт, единият от които е прокуратурата. Хората все повече разбират, че това кой назначава и повишава съдиите и кой определя кариерното им развитие пряко касае какво ще се случи в съдебната зала – дали ще бъде откраднат имот, дали ще бъде върнат, дали ще има осъден виновник."

Надежда Йорданова подчерта, че настоящите промени не са окончателно решение, а начална фаза на по-широк процес:

"Отговорът е еднозначен. Това, което в момента се прави с изменението в Закона за съдебната власт, е първа стъпка."

Тя допълни, че ефектът от реформата ще зависи от качеството на приетите текстове:

"Ако се приемат добри правила на второ четене, начело на кадровия орган ще има по-добри професионалисти с високи нравствени качества, които ще започнат да разграждат съответните мрежи."

Една от основните линии на разминаване между управляващи и опозиция остава кръгът от институции, които могат да предлагат кандидати за ВСС.

"Основните разминавания са, че управляващите запазват тесния кръг лица, които могат да предлагат членове на ВСС и инспектори. Те изключват други професионални общности. Ние настояваме да могат да предлагат по-широк кръг лица – висши учебни заведения с юридически факултети с висок рейтинг, Висш адвокатски съвет, за да се отвори кръгът от професионалисти", обясни тя.

Йорданова отхвърли критиките, че това би довело до "вкарване на партийни хора":

"Тази критика е неоснователна. Тези организации предлагат, но крайното решение е на Народното събрание. Няма как да бъде отнето правото на парламента да избира."

Във връзка с използването на специални разузнавателни средства, Надежда Йорданова каза:

"Има данни, че съдии и прокурори са подслушвани непропорционално много спрямо останалите граждани. Тези СРС-та не са довели до обвинителни актове и присъди. Има съмнения, че са правени компромати и са държани определени магистрати именно с такива компромати. Това трябва да се проучи."

Йорданова подчерта още, че министърът на правосъдието трябва да има по-активна роля в контрола върху съдебната власт:

"Министърът трябва да има възможност да оспорва актовете на ВСС. Това сме отстоявали. Необходимо е разширяване и активизиране на ролята му в различни посоки в съдебната власт."

По отношение на ключовия кадрови избор в прокуратурата тя беше категорична:

"Пленумът ще избира главния прокурор, така както е по Конституция."

Йорданова призна, че съществуват различия между законодателните предложения на "Демократична България" и "Продължаваме Промяната":

"Нашият законопроект е по-всеобхватен. Това е технически, а не политически въпрос."

Според Надежда Йорданова, реформата в съдебната власт е в начална фаза и тепърва ще се оценява реалният ѝ ефект.

