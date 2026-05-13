Ерика Карабелева: Посвещавам сребърния медал от европейското първенство на семейството ми

Таекуондистката сподели впечатленията си от турнира.

Сребърната медалистка от европейското първенство по таекуондо Ерика Карабелева сподели радостта си, след като завоюва сребърното отличие на еврошампионата в Мюнхен.

Медалистката е благодарна, че трудът й се е отплатил.

"След медала от европейското първенство, се чувствам много удовлетворена от работата, която съм положила. Не само физически съм се извисила, по-скоро и психически, защото това състезание, мисля, че психиката ми беше начело", сподели тя.

Според нея първата среща е била най-трудната.

"Най-трудната среща, мисля, че беше първата. Играх с испанка, която е доста известна и мисля, че точно тази нейна слава ми беше трудност да я премина, но в крайна сметка я победих", добави българската националка.

Таекуондистката призна, че зарядът на голям форум е по-различен.

"Разликата е от небето до земята. Буквално няма база за сравнение. Всичко е по-различно. Начинът на игра, темпото, издържливостта, абсолютно всичко. Няма база за сравнение. Надявам се да се класирам за Европейската Олимпиада, която ще се проведе в 2027 година в Истанбул и за по-напред ще видим. ", допълни Карабалева.

Българката посвети медала на семейството си.

"Този медал посещавам на цялото ми семейство, на родителите ми, на бабите и дядовците ми, защото мисля, че те, ако бяха тук, наистина биха се гордели с мен. Искам също да благодаря на моите треньори, на федерацията, които ми позволяват да се състезавам и да постигам успехите, които постигнах", завърши тя.

