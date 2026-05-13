Ерика Карабелева: Посвещавам сребърния медал от европейското първенство на семейството ми

Сребърната медалистка от европейското първенство по таекуондо Ерика Карабелева сподели радостта си, след като завоюва сребърното отличие на еврошампионата в Мюнхен.

Медалистката е благодарна, че трудът й се е отплатил.

"След медала от европейското първенство, се чувствам много удовлетворена от работата, която съм положила. Не само физически съм се извисила, по-скоро и психически, защото това състезание, мисля, че психиката ми беше начело", сподели тя.

Според нея първата среща е била най-трудната.

"Най-трудната среща, мисля, че беше първата. Играх с испанка, която е доста известна и мисля, че точно тази нейна слава ми беше трудност да я премина, но в крайна сметка я победих", добави българската националка.

Таекуондистката призна, че зарядът на голям форум е по-различен.

"Разликата е от небето до земята. Буквално няма база за сравнение. Всичко е по-различно. Начинът на игра, темпото, издържливостта, абсолютно всичко. Няма база за сравнение. Надявам се да се класирам за Европейската Олимпиада, която ще се проведе в 2027 година в Истанбул и за по-напред ще видим. ", допълни Карабалева.

Българката посвети медала на семейството си.

"Този медал посещавам на цялото ми семейство, на родителите ми, на бабите и дядовците ми, защото мисля, че те, ако бяха тук, наистина биха се гордели с мен. Искам също да благодаря на моите треньори, на федерацията, които ми позволяват да се състезавам и да постигам успехите, които постигнах", завърши тя.

