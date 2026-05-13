Борбата със спекулата и високите цени – на фокус в Народното събрание

Депутатите гледат на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията. Целта – борба с нелоялните търговски практики и повече прозрачност, които да доведат и до намаляване на цените. Законът използва практики от Германия, Франция и Испания.

Със 148 гласа “за” от ПБ и ДПС, 22 “против” от ДБ и ПП и 22 “въздържал се” от ДБ и “Възраждане” промените в Закона за защита на конкуренцията бяха приети.

На няколко пъти днес управляващите от "Прогресивна България" заявиха, че не въвеждат по абсолютно никакъв начин ценови тавани. Основната цел на законодателните промени, които те предлагат, е всъщност да има по-голяма прозрачност. Именно заради това предлагат и създаването на този регистър за проследяване на цените по цялата верига на доставките.

Опозицията одобрява част от мерките, към друга част пък има критики. Казват, че най-вероятно тези мерки няма да дадат мигновени, бързи резултати, а ще трябва да се изчака няколко месеца и дори повече от година. Притесняват се и от увеличаване на административната тежест. От опозицията обаче одобряват факта, че нелоялните търговски практики се увеличават.

Като първа стъпка към реална и свободна пазарна икономика – така управляващите определят предлаганите мерки в закона за защита на конкуренцията. Сред тях: разширяване на обхвата на нелоялните търговски практики и въвеждането на понятието съвместно господстващо положение.

Явор Гечев – депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Заради различната пазарна конюнктура се получава концентрация на повече от едно дружество, които без да се договарят изрично те имат достатъчно голяма пазарна сила, която могат да контролират пазара. Това води до прекомерно покачване на цените."

Създава се регистър за проследяване на цялата верига на доставки.

Явор Гечев – депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Ние сме дали възможност на изпълнителната власт да добавя различните продукти и да изгради цялата система." Атидже Вели – депутат от ПГ на ДПС: "Стои рискът и опасността те да създадат допълнителна административна тежест за бизнес-операторите по веригата на доставки, особено за малките производители." Явор Гечев – депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Земеделските производители и преките доставки са изключени изрично от регистъра." Александър Иванов – ГЕРБ-СДС: "Хората очакват адекватно, но и бързи мерки в тази насока - справянето с цените. Ние подчертаваме това да се случва при възможност за недопълнителна административна тежест." Богдан Богданов – депутат от ПГ на ПП: "Ние не виждаме гаранции как информацията, която бизнесът е подготвил както за своите доставчици, контрагенти, материали, производствени процеси, ноу-хау – как тази информация ще бъде съхранена, за да може да се гарантира тяхната конкурентоспособност."

Отговорът на притесненията, че мерките ще предизвикат обратен ефект:

Константин Проданов – депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Другият закон, който ще гледаме утре - той удължава действието на закона за еврото с една година. Няма как превантивно да ги вдигнат, защото ще трябва да обосноват защо превантивно ги вдигат." Владислав Панев – депутат от ПГ на ДБ: "Въвеждане на понятия: справедлива цена, пределна цена, икономически обоснована цена води до рискове в бъдеще за произвол от страна на регулаторите, а именно този риск търговците ще го вкарат веднага в цените на своите стоки." Венко Сабрутев – депутат от ПГ на ПП: "Текущият законопроект въвежда ценови тавани." Константин Проданов – депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Няма нито намек, нито алюзия, свързани с ценови тавани." Тодор Джиков – депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Никога не говорим за комитет - ние въвеждаме това, което липсваше последните 30 години – изсветляване на сектора." Димо Дренчев – депутат от ПГ на "Възраждане": "Този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година. В дългосрочен план считам, че е стъпка добра напред."

Утре депутатите ще разгледат и промени в закона за защита на потребителите.

Вижте още в прякото включване на Милена Кирова