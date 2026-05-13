НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Чете се за: 01:55 мин.
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Чете се за: 01:12 мин.
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Чете се за: 02:57 мин.

Среща на върха: Доналд Тръмп пристига в Китай

Снимка: БТА
Под тежката сянка на войната в Иран и обтегнатите търговски взаимоотношения между Пекин и Вашингтон, започва тридневната визита на американския президент Доналд Тръмп в Китай. Преди отпътуването си за Пекин, Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на Си за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Американският президент е придружаван от технологични лидери, сред които Илън Мъск.

Китай се подготвя за пищно, мащабно и топло посрещане на американския президент Доналд Тръмп. Вероятно още по-внушително от 2017 г., когато беше ухажван силно, включително и с вечеря в Забранения град - чест, каквато никой американски президент преди него не е получавал.

Си Дзинпин ще посрещне Тръмп в Джуннанхай - някогашният дом на императорите, който сега е седалище на висшите партийни лидери. Американският президент ще посети и архитектурния шедьовър - Небесния храм.

За разлика от 2017 година, обаче, сега Тръмп пристига в един много по-силен Китай. И домакините ще направят всичко възможно, за да му го покажат - като превърнат посещението му в своебразно пътуване през времето. Освен разглеждането на изящни исторически забелижителности, домакините искат да кажат на американския президент и: "Добре дошъл в бъдещето!".

Страната инвестира милиарди в разработването на нови технологии и сега ще покаже постиженията си на американската делегация. Освен Илън Мъск, в Пекин пристига и шефът на Apple Том Кук. Като очакванията са да бъдат сключени солидни сделки в сферата на новите технологии.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще помоля президента Си, един изключително отличителен лидер, да „отвори“ Китай, за да могат тези брилянтни хора да покажат уменията си и да помогнат за издигането на Китайската народна република на още по-високо ниво!"

Споразумения по геополитическите въпроси, обаче, не се очакват. Китай е съюзник на Иран и най-големият купувач на ирански петрол.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще имаме дълъг разговор за това. Те получават голяма част от петрола си от този район. Честно казано, според мен, Китай се държи сравнително добре."

На масата на разговорите ще бъдат сложени и тежките теми за Украйна и търговската война между Китай и Съединените щати. Конфликтът с митата започна още през първия мандат на Тръмп, но ескалира през април миналата година, когато той наложи 34 процентни налози на Китай. Пекин отговори с контрамерки. В ескалиращите двубои, на моменти американските мита достигаха 145 процента.

Лу Хуилиан, жител на Пекин: "Работата ми е свързана с внос и износ и мога да кажа, че митата ни удариха много силно."

Двамата лидери ще обсъдят и "Тайван" - най-рисковата тема в отношенията между двете държави. От Гражданската война през 1949 г. Пекин претендира, че територията е китайска. В Пекин Тръмп планира да обсъди продажба на оръжия за Тайван със Си Дзинпин.

#Доналд Тръмп #китайският президент Си Дзинпин #Пекин #Китай #САЩ - Китай #Си Дзинпин

