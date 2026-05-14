Николай Станчев: Застраховането е най-ефективната защита за земеделците

Чете се за: 04:45 мин.
Държавата покрива до 70% от застраховките на земеделските производители

Застраховането е най-ефективната защита за земеделците. Това заяви в студиото на "Денят започва" Николай Станчев, председател на УС на Асоциацията на застрахователите.

"Аз първо ще започна с това, че наблюдаваме през последните години все по-засилена честота на природните бедствия и те не са само градушки, бури – виждаме, че има и пожари лятото. За съжаление, нивото на застрахователна защита по отношение на имущественото застраховане по принцип, но и в частност земеделското застраховане, все още не е толкова високо, колкото би трябвало да бъде."

Станчев обясни, че при незастраховани площи при измръзване заради слани, при градушка или природно бедствие вредите се поемат или от земеделските производители, или от държавата, ако са отпуснати помощи, "което е крайно неефективно".

"Затова повтаряме, че застраховането е най-ефективният начин земеделците, а и всички хора, да защитят имуществото си. Добрата новина е, че от миналата година виждаме доста засилен интерес на земеделските производители към застраховките. Основната причина е това, че в страната работи една схема, чрез която държавата субсидира застрахователните премии до 70%. Тоест участието на производителите е 30% от премията, а останалите 70% са от държавата."

Застрахователите обаче отказват да правят застраховки срещу измръзване заради слани преди 28 април.

"Преди тази дата не се покрива рискът, но това не се отнася за градушките. Градушките са покрит риск по земеделските застраховки. Защо е избрана тази дата? Това е балансът между цена и риск. Защото ако се покриват преди тази дата, най-вероятно цената ще бъде доста висока за земеделските производители."

Според председателя на Асоциацията на застрахователите са нужни разговори както със земеделските производители, така и с държавата за това какви рискове могат да се покрият от застрахователния сектор.

"Наистина да седнем и да разговаряме, но не само със земеделските производители. Тук трябва да включим и държавата, тъй като действително има рискове, които трудно могат да бъдат поети от застрахователния сектор. И тук трябва да има ясна стратегия и концепция на национално ниво точно за тези рискове. Застраховането е един от начините да се предостави тази защита и ние я предоставяме за по-голямата част от рисковете, но има и такива, които са наистина много големи и трудно биха били поети само от застрахователния сектор. И вярвайте ми – така е навсякъде по света. Аз ще ви кажа от личен опит – в моята компания миналата година имаше много тежки градушки, точно през май месец. Мога да ви кажа, че бяха изплатени милиони – наистина милиони в евро."

Често обаче земеделците не са наясно при какви критерии се отпуска обезщетение при настъпило застрахователно събитие.

"Трудно можем да обясним в детайли методиката на оценка, но като цяло се стремим да изплащаме и изплащаме вредите така, както са оценени и според условията по застраховките. Тъй като в застраховките има конкретни условия, по които се извършват оценката и изплащането на обезщетението. Просто има много случаи, в които при сключването на застраховката съответният земеделски производител не е наясно с точните условия. И затова тук е ролята на консултантите и посредниците, които предлагат тази застраховка, да изясняват по-точно какви са условията по нея. Няма дребен шрифт. Просто има специфики, както във всяко нещо, което се продава."

