След унищожителните градушки: Има ли защита срещу бурите?

Над 330 ракети са изстреляни само за два дни, а експерти предупреждават за все по-мощни и непредвидими процеси

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
След сериозните градушки, нанесли щети в Трявна, Сливенско, Ямболско и други райони на страната, наш екип посети полигона за борба с градушките в Старо село. Оттам се координира обстрелът на опасните облаци с противоградови ракети.

"Активният сезон започна на практика на 11 май. Облакът, който нанесе поражения в Трявна, премина през северните склонове на Стара планина. Създаде се критична обстановка, защото едновременно обработвахме клетки и в нашата защитавана територия около Нова Загора", обясни в "Денят започва" директорът на полигона Даниела Мушкова.

По думите ѝ при сливане на мощни гръмотевични клетки рискът от големи поражения рязко нараства. Особено тежко е било положението в селата Жельо войвода и Гълъбинци, където местни жители съобщават за градушки с размер на орех.

"Ние над населените места нямаме право да изстрелваме ракети с цел безопасност на населението", подчерта Мушкова.

Тя обясни, че противоградовата защита не унищожава напълно ледените късове, а намалява размера и силата им:

"Насищаме облаците с достатъчно количество реагент, така че част от ледените кристали да се превърнат в дъжд. Така намалява и скоростта на падане и силата на удара."

Само при последните две въздействия от полигона са били изстреляни 331 ракети.

"За сравнение – през миналата година имахме 350 изстреляни ракети, но при пет въздействия. Процесите тази година са изключително интензивни", каза още директорът.

По думите ѝ системата разполага с достатъчно количества, а складовете продължават да се зареждат. Според експертите климатичните процеси стават все по-трудни за прогнозиране:

"Бяхме свидетели на явления, които аз самата не съм виждала за толкова години – облачни масиви с надкритични параметри, огромна височина и мощност, които се задържат едновременно на стотици километри разстояние."

Въпреки щетите, от противоградовата защита уверяват, че системата е работила непрекъснато и е ограничила пораженията в редица райони.

Вижте повече в прякото включване на Стоян Радев

