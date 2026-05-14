БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Доц. Мария Пишмишева: Хантавирусите не са нов COVID-19 и не представляват глобален риск

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Запази

Специалистът по инфекциозни болести обяснява защо Пазарджишко е ендемичен регион и има ли повод за тревога

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След засиления медиен интерес около случаи на хантавирус и задържния кораб със заразени хора, темата коментира в "Денят започва" доц. д-р Мария Пишмишева, началник на Инфекциозното отделение в МБАЛ – Пазарджик.

"Хантавирусите, познатите ни до момента, причиняват две заболявания при човека. В Европа и Азия това е хеморагична треска с бъбречен синдром, а в Северна и Южна Америка – хантабелодробен синдром, при който се засяга белият дроб и се развиват шокови състояния", обясни тя.

По думите ѝ Пазарджишка област е сред ендемичните райони у нас, защото в региона циркулират гризачи, които са естествен резервоар на вируса.

"За 20-годишен период в страната са регистрирани 115 случая, като 27 от тях са лекувани в Инфекциозното отделение на МБАЛ – Пазарджик. В нашия регион има природни огнища, в които циркулират различни мишевидни гризачи и затова заболяването се среща по-често."

Доц. Пишмишева подчерта, че към момента няма специфично лекарство срещу хантавирусите:

"Заболяването няма етиологично лечение, т.е. нямаме препарат срещу самия вирус. Поддържат се функциите на засегнатите органи и системи, което се нарича патогенетично лечение."

Тя обясни, че при тежки случаи може да се стигне до бъбречна недостатъчност и нужда от хемодиализа, но в повечето случаи пациентите оздравяват напълно:

"Оздравяването е дефинитивно. Много рядко могат да останат остатъчни прояви за няколко месеца, но нашите пациенти са живи и здрави."

Според специалиста една от най-важните особености е, че европейските щамове не се разпространяват между хората:

"Хантавирусите не се пренасят от човек на човек. Единственият вирус, за който е доказано такова предаване при тесен и продължителен контакт, е андивирусът, който се среща в Южна Америка и не циркулира в Европа."

Тя посочи, че именно този щам е бил свързан със случая с кораба, който привлече вниманието на медиите. По думите на доц. Пишмишева най-рискови са хората, които често пребивават в природата.

"По-застрашени са горски работници, дървосекачи, хора, които събират билки и горски плодове. Боледуват най-често хора в активна възраст."

Сред основните мерки за превенция тя посочи добрата хигиена, правилното съхранение на храните и контрола върху популацията на гризачите.

Доц. Пишмишева беше категорична, че няма основание за паника:

"Хантавирусите не са неизвестни за науката. В България първото описание е още през 60-те години. Клиничната картина е добре позната, вирусите са добре описани и могат да бъдат диагностицирани и у нас. Глобален риск няма. Това не е нов коронавирус и не е нещо непознато за медицината."

Вижте целия разговор във видеото

#хантавирус #област Пазарджик #инфекциозно отделение

Последвайте ни

ТОП 24

Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
1
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
2
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
3
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
4
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
5
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски...
"Мирише на сяра и не отваряме прозорците": Недоволство в Големо село заради ТЕЦ "Бобов дол"
6
"Мирише на сяра и не отваряме прозорците": Недоволство в...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Здраве

Българките раждат най-рано и са с най-висок коефициент плодовитост в ЕС
Българките раждат най-рано и са с най-висок коефициент плодовитост в ЕС
Звездите на Нидерландския балет Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили с първи гастрол у нас Звездите на Нидерландския балет Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили с първи гастрол у нас
Чете се за: 02:15 мин.
Заради гастроентерит: Повече от 1000 души са блокирани на круизен кораб край Бордо Заради гастроентерит: Повече от 1000 души са блокирани на круизен кораб край Бордо
Чете се за: 01:37 мин.
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас "Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас
6040
Чете се за: 02:52 мин.
Заработи новото Спешно отделение в болницата в Смолян Заработи новото Спешно отделение в болницата в Смолян
Чете се за: 01:52 мин.
Безплатни прегледи за Световния ден за борба с хипертонията във ВМА Безплатни прегледи за Световния ден за борба с хипертонията във ВМА
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата и високите цени
Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата и високите цени
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
След унищожителните градушки: Има ли защита срещу бурите? След унищожителните градушки: Има ли защита срещу бурите?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Визита в Китай: Официална церемония по посрещането на Доналд Тръмп в Пекин Визита в Китай: Официална церемония по посрещането на Доналд Тръмп в Пекин
Чете се за: 02:22 мин.
По света
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Депутатите ще гласуват на първо четене промените в Закона за защита...
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Промените в Закона за съдебната власт влизат за гласуване на първо...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Съдът гледа мярката на шофьора на автобуса от тежката катастрофа на...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Повече слънце и по-малко валежи в четвъртък
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ