Още контактни на хантавируса: Евакуацията на пътници от кораба-огнище приключи

12 медицински работници от клиника в Наймеген, Нидерландия, ще бъдат поставени под 6-седмична карантина, след като са били в контакт с пациент, заразен с хантавирус. Според местни медии това се налага, защото медицинските лица не са спазили протокола за работа при такива случаи. Мярката е превантивна и според лекари вероятността да са заразени е минимална.

В Испания гражданин, евакуиран от кораба-огнище „Хондиус“ и поставен под карантина в Мадрид, е дал положителна проба за щама „Андиес“, който се предава от човек на човек. Останалите 13 испански пасажери от плавателния съд, които са под карантина в същата военна болница, не са заразени, твърдят от испанското здравно министерство.

Извеждането на всички пътници от „Хондиус“ е приключило, а плавателният съд вече плава към Ротердам.