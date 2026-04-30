Линдзи Вон: Не съм готова да реша дали ще се върна

Легендата в алпийските ски Линдзи Вон продължава да се възстановява психически и физически след тежкото падане по време на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026.

41-годишната американка претърпя осем операции, като лекарите са успели да предотвратят ампутация на крака. Предстои ѝ още една хирургическа интервенция, след която ще започне нов дълъг етап на възстановяване.

"Не съм в състояние да взимам решения за бъдещето си. Може да се оттегля, може и никога повече да не карам – и това е напълно приемливо“, призна Вон.

Скиорката се завърна на пистата след шестгодишно отсъствие, но на олимпийското спускане издържа едва 13 секунди, преди да падне тежко. По думите ѝ това е най-сериозната травма в кариерата ѝ.

В момента Вон провежда рехабилитация, като вече е преминала от инвалидна количка към патерици и скоро се очаква да започне да ходи самостоятелно. Въпреки това възстановяването ще продължи поне още година и половина, а евентуално завръщане в състезания е възможно най-рано през сезон 2027/2028.

Лекарите съветват американката да се фокусира изцяло върху лечението, докато бъдещето ѝ в спорта остава неясно.